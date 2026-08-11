La polémique autour de l'avenir d'Abdallah El Said avec Zamalek s'est intensifiée, après que le joueur a demandé une résiliation à l'amiable de son contrat avec le club, au moment où l'un des anciens capitaines de l'équipe lançait une violente attaque contre lui, estimant qu'il n'avait jamais eu le sentiment que le joueur était un Zamalkaoui ou qu'il méritait de rester au sein du club.

L'ancien capitaine de Zamalek, Hicham Yakan, a déclaré via son compte Facebook : « Je n'ai jamais senti qu'Abdallah El Said était un Zamalkaoui, j'ai toujours pensé qu'il cherchait uniquement à gagner l'affection des supporters de Zamalek, c'est un joueur qui ne mérite pas d'être au club, et son nom ne devrait plus être associé à Zamalek à partir d'aujourd'hui et depuis l'an dernier. »

Il a ajouté : « Zamalek n'est grand que par ses supporters », dans une critique manifeste du joueur, en pleine crise éclatée entre El Said et la direction du club au sujet de son avenir.

Abdallah El Said a demandé la résiliation à l'amiable de son contrat avec Zamalek, avec un échelonnement de ses dus impayés, invoquant ce que son agent a qualifié de mauvais traitement et de manque de reconnaissance envers le joueur pour ce qu'il a apporté au club. Son agent a démenti l'existence de négociations avec un autre club, affirmant qu'El Said envisage de mettre définitivement un terme à sa carrière footballistique en passant par Zamalek.

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