Marie-Louise Eta (34 ans) est devenue la semaine dernière la première femme entraîneuse principale dans une grande ligue européenne. Ses débuts à l’Union Berlin ont toutefois été gâchés, puisque l’équipe s’est inclinée 1-2 à domicile samedi face au VfL Wolfsburg.

Les visiteurs ont idéalement entamé la rencontre : Patrick Wimmer a ouvert le score d’une frappe dans la lucarne gauche à la 11^e minute. Rani Khedira a ensuite tenté sa chance pour l’Union Berlin, mais sa tentative a frôlé la barre transversale, et les locaux n’ont pas réussi à revenir au score avant la mi-temps.

Peu après la reprise, Christian Eriksen a lancé une longue ouverture millimétrée, que Dzenan Pejcinovic a coupé de la tête pour le 0-2. L’Union Berlin n’a pas abdiqué et a même touché le poteau par l’intermédiaire d’Andrej Ilic, dont la tête puissante a heurté le bois.

Wolfsburg a ensuite géré son avantage sans trop trembler, malgré la réduction du score d’Oliver Burke, et a enlevé les trois points au Stadion An der Alten Försterei. Un succès précieux pour les visiteurs, 17es, qui se battent pour éviter la relégation en Bundesliga.

L’Union Berlin, huitième, possède encore huit points d’avance sur la zone de relégation à quatre journées de la fin et tentera de se rattraper la semaine prochaine face au RB Leipzig.