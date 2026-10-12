L'exclusion n'était pas la fin : une nouvelle accusation menace la participation de Vinicius au Clasico

Le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, fait face à une nouvelle crise susceptible de compliquer davantage sa situation disciplinaire, après que des rapports médiatiques espagnols ont révélé qu'il était accusé d'avoir poussé un employé de la Ligue espagnole alors qu'il quittait le terrain après son expulsion contre Villarreal, un incident qui pourrait peser sur la sanction attendue et menacer sa participation au Clasico face au Barça le 25 octobre.

Selon les informations rapportées par l'émission « El Chiringuito » et la radio espagnole « Cope », les répercussions de l'expulsion de Vinicius ne se sont pas arrêtées à l'incident survenu durant la rencontre, la tension étant montée après la décision de l'arbitre de lui adresser un carton rouge à la 71e minute, pour avoir tiré les cheveux de son adversaire Nathan Salība, avant qu'une nouvelle version n'apparaisse concernant son comportement au moment de sa sortie du terrain.

Cet incident présumé place le joueur brésilien face à l'éventualité de conséquences disciplinaires supplémentaires, d'autant que les images filmées et le rapport de l'arbitre pourraient jouer un rôle dans la détermination des circonstances de ce qui s'est produit.

En attendant que la situation s'éclaircisse, le Real Madrid envisage de faire appel de la décision d'expulsion, même si les chances que le recours soit accepté semblent limitées, selon la radio « Cope ».

Dans une tentative de contenir les retombées de la crise au sein de l'équipe, Vinicius s'est excusé auprès de ses coéquipiers dans le vestiaire, expliquant qu'il n'avait pas eu l'intention de blesser Salība et que le fait d'avoir tiré les cheveux de son adversaire était survenu dans un moment de colère, alors qu'il tentait de se défaire du marquage défensif.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA

Ces excuses sont intervenues après que le joueur avait quitté le terrain dans un état de grande agitation, ayant eu besoin de plusieurs minutes pour retrouver son calme.

L'écho de l'incident s'est étendu jusqu'au staff technique, puisque José Mourinho a décidé de boycotter la conférence de presse d'après-match, afin d'éviter de faire des déclarations émotionnelles qui pourraient compliquer davantage la situation et l'exposer à une sanction supplémentaire.