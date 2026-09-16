Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale première d'Arabie saoudite de football, a dévoilé la liste de la sélection saoudienne pour la Coupe du Golfe « Gulf 27 », organisée par la ville de Djeddah du 23 septembre au 6 octobre prochain.

La liste a réservé une surprise de taille avec l'exclusion du duo Salem Al-Dossari, capitaine de la sélection saoudienne, et Saoud Abdulhamid, joueur de la Roma en Italie, malgré leur participation avec la sélection saoudienne lors de la dernière phase finale de la Coupe du monde disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La décision de Donis ne s'est pas limitée à Salem et Saoud, puisque la liste des exclus comprend également Ahmed Al-Kassar, Ali Majrashi, Ali Lajami, Ayman Yahya, Saleh Al-Shehri et Khaled Al-Ghannam, portant à 8 le nombre de joueurs absents de la liste de la Gulf 27 alors qu'ils figuraient dans celle de la Coupe du monde.

En contrepartie, le technicien grec a convoqué 8 nouveaux joueurs pour compenser les exclus, à savoir Hamed Al-Shanqiti, Mohammed Mahzari, Zakaria Housawi, Mohammed Al-Qahtani, Saleh Abou Al-Shamat, Abdullah Al-Salem, Rayan Hamed et Hammam Al-Hammami.

Selon le compte de la sélection saoudienne sur X, la liste définitive de la sélection saoudienne comprend 26 joueurs, à savoir :

Mohammed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Hamed Al-Shanqiti, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zakri, Rayan Hamed, Hassan Kadesh, Hassan Tambakti, Nawaf Boushal, Mohammed Mahzari, Motaeb Al-Harbi, Zakaria Housawi, Mosab Al-Jawir, Mohammed Al-Qahtani, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Johani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari, Alaa Haji, Sultan Mandash, Mohammed Abou Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Saleh Abou Al-Shamat, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan et Abdullah Al-Salem.

La sélection saoudienne entame son parcours dans le tournoi par une confrontation face au Koweït le 23 septembre au stade Al-Inma, dans la cité sportive du Roi Abdullah, avant d'affronter Oman le 26 septembre, puis de clôturer ses matchs de la phase de groupes face à l'Irak le 29 du même mois.

Le tirage au sort de la « Gulf 27 » a placé la sélection saoudienne dans le groupe 1 aux côtés du Koweït, d'Oman et de l'Irak, tandis que le groupe 2 réunit les sélections du Qatar, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Yémen.