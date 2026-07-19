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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L'exclusion d'Enzo… Une action spectaculaire qui a failli lui valoir un carton rouge dès la 11e minute

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
E. Fernandez
Espagne
Argentine

L’arbitre slovène le plus célèbre, Slavko Vinčić, a expulsé la star argentine Enzo Fernández lors de la finale de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain argentin avait d’abord été averti d’un premier carton jaune à la 82^e minute, avant de recevoir un second, synonyme d’exclusion, à la 90^e+3.

Selon le site « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, le milieu de terrain risquait déjà l’expulsion dès sa première sanction.

Il précise : « Enzo a reçu un carton jaune pour avoir contesté la décision de l’arbitre à la 82^e minute, puis il a applaudi l’arbitre, sans que ce dernier ne s’en aperçoive. »

Si l’arbitre slovène avait remarqué ce geste ou s’il en avait été informé, le joueur argentin aurait écopé d’un deuxième avertissement et aurait donc été expulsé dès la 82^e minute. »

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