Excelsior a remporté le derby de Rotterdam face au Sparta Rotterdam dans le temps additionnel. Le duel entre voisins semblait longtemps devoir se terminer sur le score de 1-1, mais juste avant la fin de la rencontre, Nesto Groen s’est mué en héros absolu d’Excelsior : 2-1. L’équipe de Ruben den Uil a déjà récolté six points en trois matches ; le Sparta reste bloqué à quatre.

Avant le coup d’envoi, on parlait surtout d’Ayoni Santos, bien présent au stade, mais qui ne faisait pas partie du groupe. L’entraîneur du Sparta, Rogier Meijer, a décidé de laisser le Cap-Verdien de côté, car il est focalisé sur le PSV, concrètement intéressé.

Après un début de match animé, le Sparta a été la première équipe à se rapprocher d’un but. Jens Toornstra a servi Shunsuke Mito, qui a centré en direction de Milan Zonneveld. L’attaquant n’a pas pu conclure, Jan Plug intervenant brillamment.

Excelsior est ensuite de mieux en mieux entré dans son match, et cela a même débouché sur l’ouverture du score à la suite d’un corner joué à deux. Le Sparta pensait avoir écarté le danger, mais c’était sans compter sur Sliti. Le joueur prêté par Feyenoord a repris le ballon de volée : 1-0.

Cela a marqué un beau moment pour Sliti, qui a ainsi inscrit son premier but pour Excelsior. Le coup dur suivant pour le Sparta est arrivé avant même la pause. Robin van Cruijsen a dû quitter la pelouse sur blessure et a été remplacé par Casper Terho.

La seconde période n’avait que quelques minutes lorsque les Spartiates ont égalisé. Mitchel van Bergen a servi Zonneveld, qui a frappé fort pour tromper un Stijn van Gassel impuissant : 1-1.

Il s’agissait du premier but de la saison pour Zonneveld en tant que titulaire. La semaine dernière, il avait déjà trouvé le chemin des filets en sortant du banc contre le FC Utrecht (3-3). Après l’égalisation, les deux équipes sont longtemps restées très proches l’une de l’autre.

On pensait que cela allait en rester à 1-1, mais il n’en a rien été. Sur un corner, Ilano Silva Timas a été trouvé. Sa tête est arrivée jusqu’à son coéquipier Groen, qui a marqué de la tête à bout portant et provoqué une explosion de joie totale : 2-1.







