L'Excelsior a dominé le FC Utrecht et décroché trois points précieux dans la course au maintien

Dimanche après-midi, l’Excelsior a décroché trois points précieux dans la course au maintien. À domicile, les Kralingen ont dominé le FC Utrecht, réduit à dix pendant une heure, et l’ont emporté 5-0. Grâce à ce succès, l’Excelsior remonte à la quatorzième place de la VriendenLoterij Eredivisie. Utrecht pointe à la huitième position.

Mercredi, Excelsior avait vu Telstar, son principal rival dans la course au maintien, s’imposer 4-1 sur la pelouse du Sparta Rotterdam. L’équipe de l’entraîneur Ruben den Uil était alors retombée à la seizième place, rendant impérative une victoire face aux Utrechtois.

Les locaux ont d’ailleurs bien entamé la rencontre. Après qu’Ángel Alarcón a manqué une occasion en or d’ouvrir le score, le ballon est passé de l’autre côté du terrain et, dès la minute suivante, Noah Naujoks a transformé un centre à ras de terre de Derensili Sanches Fernandes : 1-0.

Quelques minutes plus tard, Naujoks semblait doubler la mise sur une action quasi identique, cette fois servi par Arthur Zagré. Mais l’arbitre signala un hors-jeu du latéral gauche au moment de la passe, et la joie fut de courte durée.

Les Kralingen ont ensuite dominé les débats : Naujoks a manqué le cadre de la tête, Sanches Fernandes a tiré juste à côté, Gyan de Regt a envoyé sa tentative au-dessus et Emil Hansson a buté sur Vasilios Barkas. Déjà en difficulté, Utrecht a fini le match à dix après l’exclusion de Matisse Didden, doublement averti en l’espace de quelques minutes.

Dix minutes avant la mi-temps, Excelsior a doublé la mise : corner court, centre de De Regt et tête victorieuse de Sanches Fernandes (2-0). Pour rétablir l’équilibre défensif, Ron Jans a alors remplacé l’attaquant Artem Stepanov par le défenseur Siebe Horemans.

Utrecht a connu un après-midi difficile, malgré un léger sursaut en début de seconde période, où le club a temporairement tenu le ballon. L’Excelsior a néanmoins frappé le premier. Horemans a perdu le cuir dans ses trente derniers mètres, offrant à Sanches Fernandes le loisir de dribbler le remplaçant Emeka Adiele et de doubler la mise : 3-0.

Irakli Yegoian a ensuite profité d’un rebond après une parade de Barkas sur une frappe de Zagré pour porter le score à 4-0. Utrecht, en grande difficulté, n’a trouvé que les montants, touchés par Yoann Cathline. En fin de match, Lennart Hartjes a conclu le festival sur un centre d’Ilias Bronkhorst (5-0).

Grâce à ce succès, l’Excelsior, 14e du classement, compte six points d’avance sur le NAC Breda, 17e, et trois sur le FC Volendam, 16e, ce dernier ayant toutefois un match en moins : il recevra plus tard dans l’après-midi l’Heracles Almelo, actuel lanterne rouge.