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Derensili Sanches Fernandes IMAGO
Sam Vreeswijk

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L'Excelsior a dominé le FC Utrecht et décroché trois points précieux dans la course au maintien

Excelsior vs Utrecht
Excelsior
Utrecht
Eredivisie
D. Sanches Fernandes
I. Yegoian
N. Naujoks
M. Didden

Dimanche après-midi, l’Excelsior a décroché trois points précieux dans la course au maintien. À domicile, les Kralingen ont dominé le FC Utrecht, réduit à dix pendant une heure, et l’ont emporté 5-0. Grâce à ce succès, l’Excelsior remonte à la quatorzième place de la VriendenLoterij Eredivisie. Utrecht pointe à la huitième position.

Mercredi, Excelsior avait vu Telstar, son principal rival dans la course au maintien, s’imposer 4-1 sur la pelouse du Sparta Rotterdam. L’équipe de l’entraîneur Ruben den Uil était alors retombée à la seizième place, rendant impérative une victoire face aux Utrechtois.

Les locaux ont d’ailleurs bien entamé la rencontre. Après qu’Ángel Alarcón a manqué une occasion en or d’ouvrir le score, le ballon est passé de l’autre côté du terrain et, dès la minute suivante, Noah Naujoks a transformé un centre à ras de terre de Derensili Sanches Fernandes : 1-0.

Quelques minutes plus tard, Naujoks semblait doubler la mise sur une action quasi identique, cette fois servi par Arthur Zagré. Mais l’arbitre signala un hors-jeu du latéral gauche au moment de la passe, et la joie fut de courte durée.

Les Kralingen ont ensuite dominé les débats : Naujoks a manqué le cadre de la tête, Sanches Fernandes a tiré juste à côté, Gyan de Regt a envoyé sa tentative au-dessus et Emil Hansson a buté sur Vasilios Barkas. Déjà en difficulté, Utrecht a fini le match à dix après l’exclusion de Matisse Didden, doublement averti en l’espace de quelques minutes.

Dix minutes avant la mi-temps, Excelsior a doublé la mise : corner court, centre de De Regt et tête victorieuse de Sanches Fernandes (2-0). Pour rétablir l’équilibre défensif, Ron Jans a alors remplacé l’attaquant Artem Stepanov par le défenseur Siebe Horemans.

Utrecht a connu un après-midi difficile, malgré un léger sursaut en début de seconde période, où le club a temporairement tenu le ballon. L’Excelsior a néanmoins frappé le premier. Horemans a perdu le cuir dans ses trente derniers mètres, offrant à Sanches Fernandes le loisir de dribbler le remplaçant Emeka Adiele et de doubler la mise : 3-0.

Irakli Yegoian a ensuite profité d’un rebond après une parade de Barkas sur une frappe de Zagré pour porter le score à 4-0. Utrecht, en grande difficulté, n’a trouvé que les montants, touchés par Yoann Cathline. En fin de match, Lennart Hartjes a conclu le festival sur un centre d’Ilias Bronkhorst (5-0).

Grâce à ce succès, l’Excelsior, 14e du classement, compte six points d’avance sur le NAC Breda, 17e, et trois sur le FC Volendam, 16e, ce dernier ayant toutefois un match en moins : il recevra plus tard dans l’après-midi l’Heracles Almelo, actuel lanterne rouge.

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