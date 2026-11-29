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Manchester United doit dépenser 300 millions de livres sterling pour s'offrir une toute nouvelle défense s'il veut éviter la relégation en Premier League.

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C'est l'avis des deux animateurs de l'émission talkSPORT, Jamie O'Hara et Jason Cundy, qui estiment que Manchester United doit passer à l'action lors du mercato d'hiver et reconstruire entièrement sa défense, après la défaite 4-0 face à Brentford.

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Alors que United possède la pire défense des clubs des cinq grands championnats européens, O'Hara et Cundy jugent que le club doit dépenser des sommes colossales lors du mercato d'hiver, en janvier.

« La seule façon de sortir de cette situation, telle que je la vois aujourd'hui, c'est de recruter une toute nouvelle défense. Il faut acheter une nouvelle défense, l'arrière-garde est vraiment mauvaise », a déclaré O'Hara dans l'émission « GameDay Phone-In ».

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Selon l'ancien joueur de Tottenham, remettre la défense sur pied pourrait nécessiter un investissement de 200 millions de livres sterling, mais son coanimateur Jason Cundy pense que la facture pourrait approcher les 300 millions de livres.

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Évoquant certains joueurs que le club aurait pu recruter cet été, O'Hara a ajouté : « Ils auraient pu avoir Luka Vušković de Tottenham, ils auraient pu le recruter. Il y a des joueurs disponibles, mais ils ne recrutent pas les bons joueurs. »

La défense de Manchester United a peu changé ces dernières années : quatre des cinq défenseurs alignés lors de la défaite contre Brentford, à savoir Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot et Luke Shaw, avaient déjà pris part au revers 4-0 face à la même équipe en août 2022.

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À propos de ces joueurs, Cundy a déclaré : « Si vous voulez remplacer certains de ces joueurs, le problème auquel ils seront confrontés, c'est de savoir comment s'en séparer. Janvier est le pire moment pour le faire. »

Il a ajouté : « Ils vont devoir dépenser, et s'ils veulent obtenir les joueurs dont ils ont besoin pour sortir l'équipe de la zone de relégation, on parle de 300 millions de livres sterling. »

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Antonio Rüdiger

Lorsque Cundy a évoqué la possibilité de recourir à des prêts, O'Hara a avancé un nom qui, selon lui, pourrait aider Manchester United à éviter la relégation : celui du défenseur allemand du Real Madrid, Antonio Rüdiger.

« Ils ne dépenseront pas 300 millions de livres sterling. Peut-être qu'ils recruteront Antonio Rüdiger ou un joueur de ce profil au Real Madrid », a-t-il déclaré.

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Il a ajouté : « Ils ont besoin d'un joueur d'expérience, ou d'un joueur que l'on peut recruter pour en faire le capitaine de l'équipe. Je regarde la situation et je me demande : comment Manchester United peut-il être aussi mauvais ? Ils ont un sérieux problème. Oui, leur défense est vraiment mauvaise, mais quand je regarde les défenseurs, je constate qu'ils sont livrés à eux-mêmes. »

Rüdiger a rejoint le Real Madrid en 2022, après avoir passé cinq saisons en Premier League avec Chelsea.

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Depuis son arrivée au club espagnol, il a remporté huit titres, dont la Ligue des champions, qu'il a soulevée pour la deuxième fois de sa carrière.

Mais le défenseur allemand, âgé de 33 ans, a vu son rôle diminuer au sein de l'équipe lors de la saison 2026-2027, faute de bénéficier régulièrement de la confiance de l'entraîneur José Mourinho : il n'a disputé que quatre matchs de Liga, pour un but inscrit.