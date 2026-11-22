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L’Argentin fait un malaise pendant une interview, puis rassure tout le monde.

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De l’euphorie à la frayeur. Une nuit inoubliable, marquée d’abord par l’ivresse d’un trophée international attendu depuis 18 ans, puis par des moments de vive inquiétude. L’ancien milieu de la Roma et de la Juve, Leandro Paredes, s’est évanoui à l’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombie, où son équipe, Boca Juniors, a remporté la Copa Sudamericana en battant l’Atlético Mineiro 2-0.

LES FAITS : Le joueur né en 1994 a dû quitter le terrain à la 58e minute, remplacé par Tomás Belmonte, sous l’ovation debout des supporters de Boca, qui scandaient son nom. Un changement motivé par une baisse de tension due à la chaleur torride en Colombie, avec des températures supérieures à 35 degrés, et à la déshydratation qui en a résulté.

LA FRAYEUR : Malgré cela, au coup de sifflet final, Paredes a trouvé l’énergie de soulever la coupe en tant que capitaine, fondant en larmes sur le terrain avec sa famille pour célébrer cet accomplissement historique. Peu après, pourtant, la fête a laissé place à la peur. Visiblement épuisé et ému devant les micros de Dsports, le joueur a commencé à exprimer sa gratitude pour ce succès avant de tourner la tête sur le côté et de s’effondrer soudainement, en direct à la télévision. La réalisation a aussitôt basculé sur une vue du terrain, tandis que le personnel médical intervenait rapidement pour lui porter secours.

TOUT VA BIEN : Heureusement, l’inquiétude s’est dissipée en quelques minutes. Paredes a rapidement repris ses esprits, mais a tout de même été transporté dans une clinique de Barranquilla pour des examens de précaution, ce qui a retardé de quelques heures le retour de l’équipe en Argentine. L’entraîneur de Boca, Rodolfo « Vasco » Arruabarrena, a expliqué ce qui s’était passé en conférence de presse : « Il avait commencé à ressentir des vertiges et une baisse de régime dès la fin de la première période. À la pause, il semblait avoir récupéré, mais après dix minutes en seconde période, il avait du mal à se déplacer latéralement et il a eu l’honnêteté de demander à sortir. Au-delà du joueur d’exception qu’il est sur le terrain, c’est un leader positif qui tire le meilleur de chacun. »

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LA PUBLICATION : Paredes lui-même a dissipé les dernières inquiétudes en publiant sur les réseaux sociaux une photo prise à la clinique, toujours vêtu du maillot de Boca, accompagnée d’un message teinté d’humour pour rassurer les supporters : « Je vais bien ; vive Boca, aujourd’hui et toujours. Merci à tous pour vos messages : ce n’était qu’un étourdissement dû à tout ce tourbillon ! »