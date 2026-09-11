Sontje Hansen ne se met plus à disposition de la sélection nationale de Curaçao, rapporte le journaliste Mounir Boualin. L’ancien joueur de l’Ajax et de NEC ne veut revenir en sélection que lorsque Dick Advocaat ne sera plus sélectionneur.

Hansen ne figure donc pas non plus dans la liste qu’Advocaat a composée pour la prochaine période internationale, durant laquelle Curaçao disputera trois matches de Ligue des nations de la Concacaf.

Hansen compte sept sélections avec Curaçao et faisait encore partie cet été du groupe retenu pour la Coupe du monde. Lors du premier match de groupe contre l’Allemagne, il était même titulaire, mais alors que son équipe était menée 3-1, il a été remplacé à la mi-temps. Curaçao a finalement perdu cette rencontre sur le score sans appel de 7-1.

Après sa sortie face à l’Allemagne, Hansen n’a plus disputé la moindre minute pendant le reste de la Coupe du monde et a désormais décidé de ne provisoirement plus du tout se mettre à disposition de la sélection sous les ordres d’Advocaat.

Advocaat a dévoilé vendredi sa liste pour les matches contre le Costa Rica, le Nicaragua et Trinité-et-Tobago. Le sélectionneur a prolongé plus tôt cette semaine son contrat avec Curaçao jusqu’à la mi-2027 et reste donc pour le moment responsable de la sélection nationale.

Dans cette nouvelle liste, Kiyani Zeggen est le nouveau venu le plus marquant. Le gardien d’AZ est appelé pour la première fois avec la sélection de l’île. Deveron Fonville, joueur de NEC, est absent en raison d’une blessure à l’épaule.

Curaçao tente de se qualifier pour la Gold Cup 2027 via la Ligue des nations. L’équipe se trouve dans un groupe avec le Costa Rica, la République dominicaine, Haïti, le Nicaragua et Trinité-et-Tobago, et doit terminer dans les deux premiers pour atteindre les quarts de finale.

La sélection complète de Curaçao

Gardiens : Tyrick Bodak (Vitesse), Eloy Room (Miami FC), Kiyani Zeggen (AZ)

Défenseurs : Joshua Brenet (Kayserispor), Jurich Carolina (FK Borac Banja Luka), Roshon van Eijma (AE Kifisia), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Juriën Gaari (Al Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Burnley FC)

Milieux : Juninho Bacuna (Gaziantep FK), Leandro Bacuna (Igdir FK), Tahith Chong (Sheffield United), Livano Comenencia (FC Zürich), Ar’Jany Martha (Telstar), Tyrese Noslin (Barnsley FC), Nicky Souren (SC Cambuur)

Attaquants : Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Tampa Bay Rowdies), Jearl Margaritha (SK Beveren), Jordi Paulina (Fortuna Düsseldorf), Nigel Thomas (ADO La Haye)



