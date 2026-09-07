L’ex-Ajacide conquiert le cœur des supporters italiens : « Déjà une recrue de premier plan ! »

Danilho Doekhi a impressionné lundi soir à la Lazio. L’ancien de l’Ajax a joué un rôle important dans la victoire 1-2 sur la pelouse de l’Udinese et a reçu, après la rencontre, de nombreux éloges de la part des supporters italiens, qui l’ont notamment qualifié de « mur » sur X. « Déjà un renfort de tout premier plan », peut-on lire.

Doekhi a rejoint la Lazio librement l’été dernier après son départ de l’Union Berlin et s’est rapidement mis en évidence à Rome. Le défenseur central de 28 ans est largement encensé après sa prestation à Udine : « Encore un excellent match de Doekhi », écrit un supporter.

Sa manière de défendre impressionne également. « Je me trompe, ou ce Doekhi est un sacré stoppeur ? Bon sens du placement, fort dans la lecture des situations défensives et beaucoup de puissance physique », peut-on lire dans l’une des réactions, tandis qu’un autre fan met aussi en avant un autre ancien de l’Ajax : « Doekhi parfait, Kenneth Taylor Prime. »

Face à l’Udinese, Doekhi ne s’est pas limité à son travail défensif. À dix minutes de la fin, Kenneth Taylor l’a trouvé sur le côté gauche, avant que le défenseur central ne délivre un excellent centre pour l’ancien de l’AZ Albert Gudmundsson, auteur de la tête victorieuse pour le 1-2. Un supporter n’a pas pu s’empêcher de décocher une pique au latéral droit Manuel Lazzari : « Doekhi adresse de meilleurs centres que Lazzari. »

Avant cela, la Lazio a longtemps souffert à Udine. Peu après la pause, l’Udinese a pris l’avantage lorsque Jesper Karlström a envoyé le ballon au fond des filets entre les jambes du gardien. Davide Frattesi a ensuite remis l’équipe de Gennaro Gattuso à hauteur à l’issue d’une action dans laquelle Taylor a lui aussi joué un rôle important.

Taylor a récupéré le ballon de l’entrant Tijjani Noslin avant de décaler Mattia Zaccagni, dont le centre a permis à Frattesi d’inscrire le but du 1-1. Sur le but de la victoire aussi, l’ancien de l’Ajax a été à l’origine de l’action en servant Doekhi, dont le centre a ensuite trouvé Gudmundsson.

Taylor aussi impressionne de plus en plus les supporters italiens. « Kenneth Taylor est un super joueur », écrit un fan, tandis qu’un autre évoque une « intensité et une qualité infinies ». Un autre encore estime que Taylor « a pris le milieu de terrain en main » et a récupéré beaucoup de ballons.

Les performances des deux Néerlandais contribuent au départ parfait de la Lazio en Serie A. Les Romains comptent neuf points après trois matches et occupent ainsi la troisième place, alors que leur voisin l’AS Roma et le tenant du titre, l’Inter, n’ont eux non plus toujours pas laissé le moindre point en route.