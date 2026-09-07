Carlos Tevez, l'une des plus grandes légendes de Boca Juniors, a annoncé une excellente nouvelle aux amateurs de football du monde entier, en confirmant que le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi évolueront au sein de la même équipe.

Carlos Tevez a assuré que cet événement historique se déroulera dans le célèbre stade de La Bombonera.

Selon le site « Foot Mercato », lors de son match d'adieu prévu en décembre 2026 à Buenos Aires, Messi et Cristiano joueront dans la même équipe.

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L'ancien attaquant de Boca Juniors a annoncé avoir obtenu l'accord de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo pour jouer ensemble dans la même équipe.

Un match exceptionnel pour un homme qui a partagé le vestiaire avec les deux légendes, puisqu'il a joué avec Messi en sélection argentine et avec Ronaldo à Manchester United.

Carlos Tevez a déclaré lors d'une intervention télévisée : « J'ai toujours rêvé de voir Cristiano et Leo jouer dans la même équipe. Ce sont les plus grands joueurs de tous les temps. Je les ai contactés, et Cristiano en particulier. Je lui ai dit : Cristiano, je te veux, toi et Messi, dans la même équipe lors de mon match d'adieu. Pour que le monde entier soit témoin de cette magie, une fois pour toutes. »

Et de poursuivre : « Il a dit qu'il serait présent. Convaincre Leo n'a pas non plus été difficile. Tous les deux ont accepté, je suis vraiment impatient. Ce match sera très émouvant. »







