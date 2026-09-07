Carlos Tevez, l'une des plus grandes légendes de Boca Juniors, a annoncé une bonne nouvelle aux amoureux du football à travers le monde, en affirmant que le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi allaient évoluer dans une même équipe.

Carlos Tevez a assuré que cet événement historique se tiendrait dans le célèbre stade de La Bombonera.









Selon le site « Foot Mercato », lors de son match d'adieu prévu en décembre 2026 à Buenos Aires, Messi et Cristiano joueront dans une même équipe.

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L'ancien attaquant de Boca Juniors a annoncé avoir obtenu l'accord de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo pour jouer ensemble dans la même équipe.

Un match exceptionnel pour celui qui a partagé le vestiaire avec les deux légendes, ayant joué avec Messi en sélection argentine et avec Ronaldo à Manchester United.

Carlos Tevez a déclaré dans des propos télévisés : « J'ai toujours rêvé de voir Cristiano et Leo jouer dans une même équipe. Ce sont les deux plus grands joueurs de tous les temps. Je les ai contactés, et Cristiano en particulier. Je lui ai dit : Cristiano, je te veux, toi et Messi, dans la même équipe lors de mon match d'adieu. Pour que le monde entier soit témoin de cette magie une bonne fois pour toutes. »

Et d'ajouter : « Il a dit qu'il serait présent. Convaincre Leo n'a pas été difficile non plus. Tous deux ont accepté, je suis extrêmement impatient. Ce match sera très émouvant. »







