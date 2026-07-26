Al-Hilal a poursuivi son réveil sur le marché des transferts estival, après s'être rapproché de la conclusion d'un nouveau transfert, dans le cadre du plan de la direction visant à préparer l'équipe dans les meilleures conditions possibles avant le coup d'envoi des compétitions de la saison 2026-2027, alors que l'entraîneur italien Simone Inzaghi souhaite bâtir une équipe capable de rivaliser dans toutes les compétitions.

Al-Hilal avait renforcé ses rangs au cours du mercato actuel avec la signature du Néerlandais Cyriel Dessers, aux côtés de l'arrivée de Mohammed Al-Sarnouh et Nawaf Al-Habashi, avant de se mobiliser pour boucler un nouveau dossier qui constitue une priorité technique pour le staff, à savoir le poste d'arrière droit, après que le Portugais João Cancelo s'est rapproché d'un départ du club.

Selon les rapports, Al-Hilal est parvenu à trouver un accord pour engager Mohammed Meharzi, l'arrière d'Al-Taawoun, se rapprochant ainsi de compenser le départ de Cancelo par un joueur local considéré comme l'un des noms les plus en vue à son poste au sein du championnat Roshn, en particulier après les niveaux remarquables qu'il a affichés au cours des dernières saisons.

Al-Hilal n'était pas le seul à vouloir s'attacher les services de Meharzi, puisqu'Al-Qadsiah était entré dans des négociations sérieuses avec le joueur au cours de la période passée, avant que « le Chef » ne réussisse à renverser la balance et à rafler le transfert, confirmant ainsi sa poursuite d'une action de force sur le mercato pour boucler ses cibles avant ses concurrents.

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Inzaghi estime que le renforcement du poste d'arrière droit constitue une étape nécessaire pour appliquer ses idées tactiques, qui reposent largement sur l'activité des couloirs, que ce soit dans la construction du jeu ou dans le soutien offensif, ce qui a poussé la direction à se mobiliser rapidement pour clore ce dossier avant le début de la saison.

Avec la conclusion du transfert de Meharzi, Al-Hilal aura répondu à une nouvelle demande d'Inzaghi, tandis que les regards se tournent désormais vers la satisfaction du reste des besoins de l'équipe, la direction continuant de travailler à l'engagement d'un ailier étranger et d'un nouvel attaquant, afin de clôturer le dossier des transferts de manière idéale et d'aborder la saison prochaine avec un effectif plus complet.