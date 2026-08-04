Le journaliste Ahmed Chobeir a révélé les derniers développements du marché des transferts au sein d'Al Ahly, éclaircissant la réalité des offres reçues par le duo Moustafa Chobeir et Imam Achour durant l'actuel mercato estival. Il a également passé en revue la position du club concernant la prolongation des contrats de plusieurs de ses joueurs, ainsi que les dernières nouvelles relatives aux partants avant le début de la nouvelle saison.

Moustafa Chobeir est lié à Al Ahly par un contrat courant jusqu'à l'été 2027, tandis que celui d'Imam Achour se poursuit jusqu'à l'été 2028. Ahmed Chobeir a déclaré, lors de ses interventions radiophoniques, que Moustafa avait reçu ces derniers jours deux offres européennes, la première du club danois Nordsjælland.

Ahmed Chobeir a expliqué : « Hossam El-Zanaty, le directeur sportif du Nordsjælland, m'a contacté, et je lui ai fait savoir que je n'intervenais pas dans ce genre d'affaires. Il m'a ensuite demandé de connaître la contrepartie financière exigée pour la vente de Moustafa Chobeir, mais je lui ai répondu que je l'ignorais. »

Il a ajouté : « Je lui ai demandé de contacter Essam Serag, et un échange a effectivement eu lieu entre les deux clubs. Étant donné que cette saison est la dernière du contrat de Moustafa Chobeir pour le club danois, ils ont présenté une offre d'un million de dollars, d'autant qu'ils ont besoin du gardien de manière urgente après le début de leur saison. Mais Al Ahly leur a signifié d'oublier complètement l'affaire, que le départ de Moustafa Chobeir pour ce montant n'était pas envisageable, et que même si la contrepartie doublait, le joueur ne serait pas disponible à la vente. »

Il a poursuivi : « La deuxième offre est venue du Slavia Prague tchèque. L'agent du club m'a parlé, et je lui ai également indiqué qu'il devait contacter les responsables d'Al Ahly, mais l'affaire s'est terminée rapidement après que le club a confirmé n'avoir aucune intention de se séparer du gardien. »

Chobeir a signalé que le club tchèque avait tenté de convaincre le joueur de rejoindre ses rangs, en s'appuyant sur sa participation à huit matchs de Ligue des champions, mais il a insisté sur le fait qu'il n'intervenait pas dans les négociations de Moustafa Chobeir, ajoutant que le gardien avait récemment signé avec une agence de représentation espagnole, estimant que cette démarche s'inscrivait dans l'organisation de son avenir professionnel.

Une offre turque pour Achour et un message clair d'Al Ahly

Chobeir a abordé la situation d'Imam Achour, déclarant : « Le joueur a reçu une offre de l'un des clubs turcs d'une valeur de 3,5 millions de dollars, qui aurait pu grimper à 4 voire 5 millions de dollars, mais Al Ahly a refusé l'offre de manière catégorique. »

Il a expliqué que le club tenait à conserver le joueur, profitant de la solidité de sa position contractuelle, puisque le contrat d'Imam Achour court encore pour deux saisons supplémentaires. Il a ajouté : « Al Ahly a fait passer un message clair à Imam Achour : c'est un joueur important dont il a besoin, et le joueur l'a grandement apprécié. »

Chobeir a indiqué que la famille d'Imam Achour préférait qu'il reste en Égypte, notamment après sa précédente expérience dans le championnat danois, qui n'avait pas été une réussite en raison de la difficulté à s'adapter à la langue et à l'atmosphère là-bas, affirmant que le dossier restait en discussion mais qu'il était désormais proche d'être réglé.

Al Ahly intensifie les négociations pour la prolongation des contrats du quatuor

Chobeir a révélé que la direction d'Al Ahly avait intensifié ses négociations avec quatre des joueurs les plus en vue de l'équipe, à savoir Imam Achour, Moustafa Chobeir, Mohamed Hany et Yasser Ibrahim, afin de clore les dossiers de prolongation de leurs contrats avant le départ de la délégation de l'équipe pour l'Espagne jeudi prochain.

Chobeir a affirmé que l'élément positif résidait dans l'accueil favorable réservé par les quatre joueurs à la prolongation de leurs contrats avec le club, ajoutant : « La vision est devenue beaucoup plus claire par rapport à ce qu'elle était avant la Coupe du monde, car les négociations sont entrées dans une phase sérieuse, et le quatuor fait désormais partie de la première catégorie à Al Ahly. »

Il a insisté : « Deux joueurs du quatuor sont désormais très proches de signer leurs contrats de prolongation, et il est possible de tout finaliser aujourd'hui ou demain, mais le manque de temps représente un défi, d'autant que la délégation de l'équipe partira en Espagne durant la période du 6 au 20 août. »

Chobeir tranche la situation des partants d'Al Ahly

Chobeir a également évoqué la liste des joueurs pressentis pour quitter Al Ahly, expliquant qu'Ahmed Eid, Mohamed Magdy Afsha, Ahmed Reda et El-Saï étaient désormais proches de rester avec l'équipe, affirmant que leur probabilité de maintien dépassait les 90 %.

En revanche, il a évoqué une intention au sein du club de laisser partir Mohamed Cherif, malgré le bon niveau qu'il a affiché durant la période de préparation. Il a également affirmé qu'Omar Kamal Abdel Wahed ne faisait plus partie des plans de l'équipe et qu'il avait été remercié, signalant que son expérience avec Al Ahly n'avait pas été couronnée de succès.

Il a ajouté que Reda Slim était désormais proche de rejoindre l'un des deux clubs, l'AS FAR marocaine ou Al Masry Port-Saïd, tandis qu'Al Ahly œuvre pour parvenir à un règlement définitif avec Mohamed El-Dawy « Cristo ».

Il a conclu ses déclarations en révélant que Mohamed Ali Ben Romdhane ne figurait plus sur la liste d'Al Ahly, soulignant que le président du club qatari d'Al Shamal avait annoncé la finalisation de toutes les procédures relatives à l'engagement du joueur, en prélude à son incorporation officielle dans les rangs de l'équipe.