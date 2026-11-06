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David Raum a depuis longtemps perdu sa place de titulaire en équipe d’Allemagne. Sous Jürgen Klopp, il n’est même plus appelé pour le moment. Et le capitaine du RB Leipzig serait lui aussi sur la sellette dans son club.

Titulaire indiscutable lors du désastre du Mondial 2022, David Raum avait repris sa place à Maximilian Mittelstädt pour la phase à élimination directe de l’Euro 2024 à domicile. Il était ensuite un titulaire incontournable sous Julian Nagelsmann pendant les qualifications pour la Coupe du monde, avant que Nathaniel Brown ne le supplante définitivement sur le côté gauche lors de la phase finale.

Le lent déclin de Raum en équipe d’Allemagne se poursuit désormais sous le successeur de Nagelsmann, Jürgen Klopp. Le nouveau sélectionneur ne l’a pas retenu dans son groupe réduit à 24 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas, à la mi-novembre. Et il y aurait une raison précise à cela.

Selon Bild, Klopp aurait critiqué le travail défensif de Raum lors d’un entretien téléphonique destiné à lui expliquer sa non-sélection. Brown et Mittelstädt ont ainsi tous deux été préférés au joueur de 28 ans. C’est la première fois depuis plus de trois ans que Raum manque un rassemblement de la sélection pour des raisons purement sportives. En octobre 2024, il avait dû déclarer forfait en raison d’une blessure persistante à la cheville.

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David Raum quittera-t-il le RB Leipzig dès cet hiver ?

Mais Raum ne serait pas seulement devenu dispensable aux yeux de Klopp. Étrangement, il le serait aussi au RB Leipzig, dont il est pourtant le capitaine et où il reste un titulaire indiscutable. Ce n’est que lors de la victoire 4-0 contre le SV Elversberg qu’il n’a pas débuté, passant les 90 minutes sur le banc. Il a toutefois déçu récemment lors de la débâcle 6-1 face au Bayern Munich, match durant lequel Michael Olise a mis en lumière sans ménagement ses lacunes en matière de vitesse et de défense.

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En interne, affirme Bild, les performances de Raum seraient accueillies avec un certain regard critique. Son contrat expire l’été prochain et le RB serait même prêt à laisser partir son capitaine cet hiver en cas d’offre adéquate, d’un montant situé dans le bas de la dizaine de millions d’euros.

Des représentants de Bologne auraient assisté à l’étroite défaite 3-2 contre Manchester City en Ligue des champions, en milieu de semaine, pour observer Raum. Un transfert vers l’actuel neuvième de Serie A, qui ne dispute par ailleurs aucune compétition européenne, ne devrait toutefois pas intéresser le joueur.

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Le spécialiste des coups de pied arrêtés envisagerait plutôt un départ en Premier League ou dans un grand club capable de remporter des titres.

Concernant d’éventuelles discussions contractuelles avec le RB Leipzig, Raum avait récemment révélé qu’un long silence avait régné entre les deux parties. Ce n’est qu’en octobre que les échanges avaient « un peu commencé à avancer », avait-il confié à Sky. Il avait toutefois souligné qu’on ne pouvait pas parler de « discussions intensives », ouvrant dans le même temps la porte à un prochain changement de club.

Getty

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Hansi Flick fera-t-il venir David Raum au FC Barcelone ?

« Je ne sais pas combien de contrats je signerai encore. Je me sens plutôt bien. J’ai encore envie de jouer quelques années, même si j’approche maintenant de la trentaine. (…) Et je suis évidemment aussi à un âge où l’on veille à tout prendre en compte », a-t-il expliqué. « J’associe bien sûr aussi ma femme aux discussions : où pourrait-on aller, ou est-ce qu’on reste ici ? »

Le quotidien Sport a récemment évoqué la piste Raum au FC Barcelone, car une place pourrait se libérer sur le côté gauche chez les Catalans l’été prochain, voire dès cet hiver. Sous Hansi Flick, Alejandro Balde n’est plus que le troisième choix au poste de latéral gauche, derrière Joao Cancelo et Xavi Espart. Le joueur de 22 ans souhaiterait donc partir dès la fin de l’année.

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C’est sous Flick que Raum était devenu international et titulaire en équipe d’Allemagne. De plus, une arrivée libre l’été prochain correspondrait à la politique de recrutement des Catalans, en difficulté financière. Il en va de même pour la Juventus, elle aussi assez à court de liquidités, qui, selon la Gazzetta dello Sport, s’intéresserait à Raum. La Vieille Dame entretiendrait en outre d’excellentes relations avec l’entourage du joueur, rapportait-on fin septembre.

Malgré cette évolution négative, Raum semble donc disposer d’options intéressantes. Et un retour en équipe d’Allemagne n’est évidemment pas exclu. Klopp l’a lui aussi souligné lors de l’annonce de son groupe, dont ont également été écartés d’autres joueurs en vue, comme Karim Adeyemi ou Nick Woltemade. « Bon sang, il faudrait être fous pour fermer la porte à qui que ce soit », a déclaré le sélectionneur au sujet des joueurs écartés pour le moment.

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