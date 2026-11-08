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Kazuyoshi Miura est une nouvelle fois entré dans l’histoire en devenant, à 59 ans, le joueur le plus âgé à disputer un match de troisième division japonaise. Surnommé affectueusement « King Kazu », le légendaire attaquant est entré en jeu avec Fukushima United, prolongeant ainsi son remarquable record lors de sa 42e saison professionnelle.

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King Kazu entre encore dans l’histoire

Miura a écrit un nouveau chapitre remarquable de son extraordinaire carrière. Samedi après-midi, le légendaire attaquant est officiellement devenu le joueur le plus âgé à avoir disputé un match en troisième division japonaise. À 59 ans, huit mois et 12 jours exactement, Miura est entré en jeu pour Fukushima United dans le temps additionnel de la seconde période, contribuant à préserver une large victoire à domicile contre le FC Ryukyu (4-1).

Cette brève apparition en fin de match lui a permis d’améliorer officiellement le record d’âge qu’il détenait déjà depuis longtemps en J.League. Ce nouveau cap ajoute un exploit à la carrière de celui que les supporters surnomment affectueusement « King Kazu ».

Un retour en championnat remarquable

Au-delà de son record d’âge, le match de samedi a marqué une étape importante pour l’attaquant vétéran. Il s’agissait de sa première apparition officielle dans une rencontre de championnat classique depuis la saison 2021.

Lors de cette saison 2021, Miura évoluait encore dans l’élite japonaise. Il avait disputé un match avec son club, le Yokohama FC, avant de quitter le plus haut niveau pour prolonger sa carrière de joueur.

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S’il a disputé six rencontres la saison dernière, celles-ci ont eu lieu dans le cadre d’un tournoi spécial raccourci, organisé selon un format de saison scindée. Ces apparitions n’étant pas considérées comme des matches officiels de championnat, sa brève entrée en jeu pour Fukushima United marque un retour attendu de longue date en championnat.

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Cinq décennies de football professionnel

La détermination sans relâche de Miura est sans précédent dans le football moderne. L’attaquant vétéran dispute actuellement la 42e saison de sa carrière professionnelle, une longévité sportive stupéfiante.

Après avoir fait ses débuts chez les seniors dans les années 1980, l’ancien international japonais a désormais joué au niveau professionnel au cours de cinq décennies différentes. Sa capacité à entretenir sa condition physique et son désir inébranlable de jouer restent sans équivalent dans le monde.

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Toujours avide de compétition

Malgré son âge avancé, Miura ne montre aucun signe d’une retraite prochaine. Il continue de prouver qu’il peut encore apporter sa contribution à Fukushima United lors de moments importants sur le terrain.

Avant de battre ce week-end le record d’âge pour une apparition en championnat, il avait mis fin, plus tôt dans l’été, à une attente de près de quatre ans sans but en match officiel. Le vétéran avait trouvé le chemin des filets lors d’une rencontre de Coupe de l’Empereur en juillet.

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Alors que Fukushima United poursuit sa saison, King Kazu attendra patiemment sa prochaine occasion. À 59 ans, il reste prêt à entrer sur le terrain et à repousser encore ses records.