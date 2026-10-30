Pour mesurer toute l’absurdité de l’affaire Chine contre Kylian Mbappé, revenons sur ce qui a déclenché cette nouvelle spirale d’indignation totalement hors de contrôle. Avant l’enregistrement d’un podcast, pendant qu’il se faisait maquiller, Mbappé a répondu à quelques-unes des questions habituelles venues des réseaux sociaux. Parmi elles : quel mème avec ton visage t’a fait le plus rire ?

Il faut simplement savoir que Mbappé n’est pas seulement un grand attaquant : c’est aussi un mème ambulant. Depuis le début de sa carrière à l’AS Monaco, les internautes plaisantent sur son apparence et certains de ses comportements.

La tête de Mbappé a été placée sur des personnages des Tortues Ninja parce qu’il ressemblerait, paraît-il, à Donatello des Teenage Mutant Ninja Turtles. On partage des images de sa célébration, les bras croisés, quand on a réussi à accomplir les tâches les plus banales (sortir les poubelles : Mbappé, bras croisés !). Il existe des mèmes sur son rire prétendument grivois, et d’autres montrant ce qui serait chez lui un regard meurtrier.

Et puis il y a les mèmes de Mbappé en dictateur.

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Ils font référence au fait qu’il se montre parfois un peu trop autoritaire sur le terrain et donne trop d’ordres à ses coéquipiers. Mbappé a grandi avec ces mèmes, il les connaît et en a souvent ri lui-même publiquement.

Quand on lui a demandé, en mars 2026 déjà, quel mème avec son visage le faisait le plus rire, il a répondu, en riant : « Il y en a beaucoup. Celui qui m’a fait le plus rire, c’est cette vidéo où mon visage a été placé sur le corps, je crois, d’un dictateur chinois. Je l’utilise souvent avec mes amis quand on joue à la PlayStation. »

Kylian Mbappé a été « cancel » parce qu’il a ri de lui-même

Mbappé et la Liga espagnole n’ont donc pas été mis au ban par le régime chinois parce que Mbappé aurait traité un dictateur chinois de dictateur il y a six mois. Cela aurait déjà été suffisamment grave. Mbappé a déclenché une crise diplomatique d’une certaine ampleur parce qu’il a ri de lui-même. Cela rend toute cette affaire encore plus triste et plus révélatrice.

Lorsque Mbappé et le Real Madrid présentent maintenant leurs excuses au peuple chinois pour les « propos irréfléchis » de la superstar, le bon sens, et pas seulement lui, pose la question : mais pour quoi faire ? Quant au président de la Liga espagnole, Javier Tebas, qui a publiquement réprimandé Mbappé et s’est aplati devant les partenaires commerciaux chinois, ce n’est pas la première fois qu’on aimerait le voir faire preuve de davantage de jugeote et de courage.

L’affaire Mbappé en dit moins sur la manière dont les régimes autoritaires réagissent à l’ironie et aux critiques supposées qu’on pourrait le penser au premier abord : la réaction de la Chine aux propos de Mbappé est peut-être totalement disproportionnée, même à l’aune des pratiques chinoises. Mais quiconque en a été vraiment surpris croit sans doute aussi que la censure d’Internet en Chine sert à protéger les mineurs.

L’affaire Mbappé, une leçon sur la culture de l’indignation

L’affaire Mbappé est surtout une leçon sur la culture de l’indignation qui se répand : depuis longtemps, ce qui nous a réellement indignés aujourd’hui n’a plus d’importance. L’essentiel, c’est que quelqu’un doive s’expliquer, que quelqu’un doive s’excuser, que nous nous soyons indignés.

Et tandis que Mbappé a, dans cette affaire, perdu des contrats publicitaires d’une valeur de 6,5 millions d’euros et que la Liga espagnole risque de voir jusqu’à 400 millions d’euros lui échapper, les dirigeants font croire au peuple chinois, sans autre contexte, bien sûr, puisque les plaisanteries, même supposées, sur le grand dirigeant Mao Zedong sont taboues, qu’il a été collectivement gravement offensé. Par un footballeur qui, en réalité, n’a fait que rire d’une méchante blague à ses propres dépens.

Voilà sans doute ce qui arrive quand on se met au lit avec les mauvaises personnes

Que Mbappé doive s’excuser pour cela est grotesque. Que le Real et surtout Tebas jouent le jeu est honteux. Au lieu de réfléchir à ce qui a réellement déclenché cette indignation et à la manière d’apaiser peut-être l’autre partie, dont la réaction ne cesse de s’amplifier, on courbe l’échine devant un régime autoritaire.

Mais voilà sans doute ce qui arrive quand on se met constamment au lit avec les mauvaises personnes. Faire des affaires avec des régimes autoritaires a un prix. En politique comme dans le football.

Cela devrait aussi servir d’avertissement à des clubs comme le Bayern Munich. Le club le plus titré d’Allemagne a beau avoir laissé prendre fin son partenariat avec le Qatar, puis son contrat de sponsoring avec le Rwanda, après les protestations des supporters, ses dirigeants n’ont toutefois pas donné l’impression d’avoir vraiment compris pourquoi ces protestations avaient eu lieu.

Quiconque accepte volontiers l’argent de tels partenariats doit savoir qu’un jour, il ne sera plus seulement question de sponsoring. Il sera aussi question de déterminer quelles images peuvent être publiées et quels propos ne peuvent pas être tenus.

Chez nous, le terme « cancel culture » est volontiers invoqué, surtout à droite, par des esprits particulièrement limités dès que leurs propos simplistes sont une fois de plus contredits. Ici, en revanche, on peut observer ce que la « cancel culture » peut réellement signifier : le Real Madrid et la Liga abandonnent leur joueur le plus important et cèdent à la pression d’un régime autoritaire.

Les auxiliaires de la propagande chinoise

Et ce n’est pas la première fois : dès août 2026, le Real a ainsi supprimé, sans autre explication, une publication sur les réseaux sociaux qui rendait hommage aux victimes des inondations dévastatrices au Népal et au Tibet. Encore une fois : une publication qui attirait l’attention sur la souffrance humaine après une catastrophe naturelle.

Mais même là, les dirigeants chinois ont manifestement décelé une prise de position politique. La Chine ne reconnaît pas le Tibet et le régime cherche, autant que possible, à effacer toute cette région. Un club qui se comporte comme le Real Madrid, et le Real est loin d’être un cas isolé, cesse toutefois d’être un simple partenaire commercial pour devenir un auxiliaire de sa propagande.