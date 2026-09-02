Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, fait face à un nouveau défi, après la démarche officielle engagée contre lui par trois pays européens.

La crise institutionnelle au sein de la FIFA continue de planer sur le football européen. Les fédérations de Finlande, de Suède et du Danemark ont adressé ce mercredi une lettre au commissaire européen Glenn Micallef, dans laquelle elles ont exprimé leur « profonde inquiétude » face aux récents développements dans le football international, et ont appelé à une meilleure coordination entre les institutions européennes et les fédérations nationales.

Selon le journal « Sport », le document, signé par Ari Lahti, président de la fédération finlandaise, Jesper Møller, président de la fédération danoise, et Simon Åström, président de la fédération suédoise, invite les trois fédérations à défendre le modèle sportif européen, fondé sur une structure ouverte, le mérite sportif, la participation démocratique et la solidarité économique.

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Leurs critiques se concentrent une nouvelle fois sur la FIFA. Les fédérations scandinaves affirment avoir dénoncé au cours des derniers mois les « lacunes en matière de gouvernance, de transparence et de prise de décision » au sein de l'instance dirigeante du football mondial.

La lettre fait particulièrement référence au projet « FIFA Forward Enterprise », le projet controversé qui ouvrait la voie à l'entrée d'investisseurs du secteur privé dans les compétitions de la FIFA et ses activités commerciales.

Selon les trois fédérations, la possibilité pour des capitaux privés d'obtenir des parts dans les activités de la FIFA, associée à une procédure qu'elles jugent dépourvue de transparence, de concertation et de soutien démocratique, a soulevé une question fondamentale : qui contrôle réellement l'avenir du football mondial ?

Le plan a été retiré, mais les fédérations de Finlande, de Suède et du Danemark avertissent que le problème de fond demeure : « La proposition a été retirée, mais les questions qu'elle a soulevées n'ont pas disparu. »

Les fédérations estiment également que la FIFA ne peut exiger transparence, intégrité et responsabilité démocratique de la part des clubs, des ligues et des fédérations nationales, alors que des normes inférieures sont tolérées au sommet du football mondial.

Elles soulignent qu'« aucune décision d'une grande importance pour le football mondial ne peut être prise sans la participation appropriée des organes élus de la FIFA et de ses fédérations membres ».

Une demande de réunion à Bruxelles

Au vu de cette situation, les trois présidents ont officiellement demandé à se rendre à Bruxelles pour rencontrer le commissaire Micallef et les membres de son cabinet. Cette rencontre vise à discuter des derniers développements au sein de la FIFA, et de la manière dont les institutions politiques européennes et les organisations sportives peuvent coopérer pour protéger le modèle de gouvernance du football.

Dans le cadre de leur argumentation, ils évoquent également le précédent de la Super Ligue européenne de 2021, lorsque la coordination entre les fédérations et les décideurs politiques européens avait contribué à faire échouer le projet. Pour les fédérations du Nord, les événements récents montrent que cette coopération demeure indispensable.

Le document se conclut par un avertissement particulièrement fort, qui résume l'inquiétude profonde d'une partie du football européen quant à la gouvernance de la FIFA : « Ensemble, nous devons veiller à ce que l'âme du football ne soit plus jamais mise en vente. »

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