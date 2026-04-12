Selon plusieurs sources, la FIFA envisagerait le scénario d’un retrait de l’Iran de la Coupe du monde 2026 et étudierait un nouveau dispositif qui offrirait à la Nazionale italienne une ultime chance de qualification.

Éliminée aux tirs au but par la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages européens, la Nazionale pourrait donc saisir une ultime chance de renverser le verdict.

La participation de la sélection iranienne à l’épreuve estivale demeure incertaine en raison du conflit armé impliquant le pays, malgré les assurances du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui confirme que l’équipe asiatique est bien engagée dans le groupe 7 aux côtés de l’Égypte, de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande.

Pour l’instant, le programme de l’Iran reste inchangé : entrée en lice le 16 juin face à la Nouvelle-Zélande, puis rendez-vous avec la Belgique en Californie et enfin contre l’Égypte au Lumen Field de Seattle. Interrogée sur le sujet, la FIFA a réitéré sa confiance dans le respect du calendrier.

Des barrages intercontinentaux inédits

Téhéran pourrait être contraint au forfait, notamment parce que la FIFA a refusé de délocaliser ses rencontres hors des États-Unis, une décision qui placerait l’instance dans une position délicate à quelques semaines du coup d’envoi.

Selon RMC Sport, qui cite The Athletic, la FIFA étudie déjà un barrage continental de remplacement si le retrait iranien se confirmait.

Ces barrages opposeraient deux sélections asiatiques et deux européennes parmi celles qui n’ont pas obtenu leur billet pour la phase finale.

Grâce à son classement mondial, l'Italie est virtually assurée d'obtenir l'une des deux places européennes de ce barrage potentiel, dans l'hypothèse où le retrait de l'Iran serait officiellement confirmé.

Les Azzurri, battus par la Bosnie-Herzégovine, manqueraient ainsi la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive (après 2018 et 2022), un échec retentissant ayant entraîné le départ de Gennaro Gattuso et la démission du président de la Fédération italienne.

L’équipe des Émirats arabes unis, éliminée par l’Irak – qualifiée pour le barrage intercontinental puis pour la phase finale –, pourrait aussi prétendre à cette place.