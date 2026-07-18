Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine affrontera l’Espagne dimanche soir à New York. Pourtant, une large partie des supporters sud-américains ne dissimule pas son souhait de voir « La Roja » remporter le titre, une situation exceptionnelle qui rompt avec la solidarité traditionnelle dont bénéficient habituellement les sélections du continent lorsqu’elles atteignent les phases finales de la compétition.

Un montage circulant sur les réseaux sociaux montre ainsi la jeune star espagnole Lamine Yamal vêtue du maillot brésilien, avec la légende ironique : « L’espoir du peuple brésilien », symbole d’un soutien transposé vers l’Espagne au détriment de son rival argentin.

Or, si l’histoire de la Coupe du monde a souvent vu les sélections sud-américaines s’unir pour soutenir l’une des leurs en finale, une vague de commentaires ironiques et de critiques sur les réseaux sociaux révèle cette fois une exception notable : l’Argentine de Lionel Messi ne fait pas l’unanimité.

Une tendance confirmée par un sondage du journal Marca : sur tous les continents, y compris en Amérique du Sud, les supporters placent l’Espagne en tête de leurs préférences pour remporter la finale.

La fin d’un soutien historique

Ce constat ne s’explique pas uniquement par l’antagonisme historique brésilo-argentin ou par la rivalité entre Pelé et Diego Maradona : il s’étend aux supporters mexicains, colombiens et chiliens, nombreux à souhaiter voir l’Albiceleste échouer en finale.

Le sociologue colombien Germán Gómez estime que la « dynamique de solidarité » avec l’Argentine « s’est brisée », expliquant que les réseaux sociaux ont contribué à la diffusion de rumeurs accusant la sélection argentine de bénéficier d’un traitement de faveur de la part de la Fédération internationale de football (FIFA) et de son président, Gianni Infantino.

Dans des propos rapportés par la chaîne française RMC, M. Gómez a déclaré que l’image de l’équipe argentine auprès de certains supporters avait changé à cause de ces rumeurs, qui ont conduit beaucoup de gens à la considérer comme l’équipe ayant le plus profité des décisions de l’instance mondiale du football.

La polémique autour de l’arbitrage attise la colère

Les décisions arbitrales figurent parmi les principales raisons qui ont poussé certains supporters du continent à se retourner contre l’Argentine, les détracteurs de la sélection estimant que les « Albicelestes » ont bénéficié d’une aide arbitrale tout au long du tournoi, bien que bon nombre de ces décisions aient été validées par la FIFA et les experts en arbitrage.

À São Paulo, Francisco Santos, supporter brésilien, affirme ainsi que « l’Argentine a bénéficié de l’aide des arbitres », rappelant que le public local a fêté le but anglais en demi-finale.

Ce supporter de 42 ans ajoute : « Après l’échec du Brésil à remporter son sixième titre, je préfère que l’Espagne devienne championne du monde pour la deuxième fois plutôt que l’Argentine remporte son quatrième titre. »

À Bogotá, Juan Camilo Abousaid, employé dans le secteur financier, annonce qu’il soutiendra l’Espagne en finale tout en concédant que Messi est une « légende ». Il estime toutefois que la star mériterait peut-être un deuxième titre mondial, « mais pas de cette manière ».

Les accusations de racisme ternit l’image de l’Albiceleste

Outre la polémique arbitrale, l’image de la sélection argentine a également été ternie par des accusations de racisme visant certains de ses supporters et même certains joueurs.

L’épisode de la chanson entonnée par certains joueurs argentins après leur sacre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, contenant des propos racistes visant les joueurs noirs de l’équipe de France, reste gravé dans les mémoires.

Lors de la Coupe du monde 2026, la Fédération internationale de football (FIFA) a condamné un incident raciste après qu’un supporter argentin a insulté le célèbre créateur de contenu américain noir « I Show Speed », lui demandant d’aller « pleurer au zoo » lors d’un direct.

Gómez estime que l’hostilité de certains supporters sud-américains envers l’Argentine s’explique aussi par un rejet de la FIFA, déjà pointée du doigt pour plusieurs décisions controversées durant la compétition.

Il rappelle que le Mondial a suscité de vives critiques contre l’instance, notamment la décision d’autoriser l’attaquant américain Folarin Balogun à affronter la Belgique en huitièmes de finale malgré un carton rouge, après révision de la décision et un appel du président américain Donald Trump à Gianni Infantino.

Messi, accusé d’être le « chouchou de la FIFA »

Jorge Negroe, professeur mexicain d’anthropologie spécialisé dans les études sociales liées au sport, a résumé la situation : « Cette édition de la Coupe du monde est devenue extrêmement politisée. »

Il a ajouté que Diego Maradona était historiquement perçu comme un joueur s’opposant à l’autorité de la FIFA, tandis que Messi est présenté, dans certains discours actuels, comme la « star préférée » de l’instance mondiale du football, toujours selon Gómez.

Lors d’une conférence de presse, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a ironisé sur cette polémique en demandant aux journalistes quelle équipe ils soutiendraient en finale ; certains participants ont alors répondu : « L’Espagne… L’Espagne ».

L’Argentine réplique : « Personne ne nous fait de cadeau »

De son côté, Lionel Messi a répondu aux critiques en rappelant que l’Argentine avait mérité sa place en finale.

Le capitaine de l’Albiceleste a déclaré : « Il y a quatre ans, nous avons atteint notre objectif : disputer la finale et dominer pendant quatre ans. Une fois de plus, nous avons prouvé que personne ne nous fait de cadeau. »

Et d’ajouter avec fermeté : « Qu’on le veuille ou non. »

Pour se moquer de l’image controversée des Argentins, une célèbre marque de « vernette » en Argentine a diffusé une publicité intitulée « Nous ne sommes pas des fans », dans laquelle on voit des supporters de différents pays assis lors d’une séance de thérapie de groupe, se plaignant de la passion excessive des Argentins pour leur équipe nationale.

Malgré ces critiques, certains continuent de privilégier la solidarité continentale, à l’instar de Valentino Tokto, étudiant péruvien de 20 ans, qui affirme : « Je vais soutenir l’Argentine parce que c’est un pays d’Amérique du Sud. »