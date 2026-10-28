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L’Espanyol s’est officiellement séparé de son entraîneur, Manolo Gonzalez, après une élimination désastreuse en Coupe du Roi face à une équipe de quatrième division. Le club catalan a confirmé sa décision mardi, après une défaite 4-3 contre le Sestao River Club qui a été la goutte de trop pour ses dirigeants.

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Le club catalan réagit après l’humiliation en coupe

Le club de Liga a atteint un point de rupture après son effondrement en prolongation face à Sestao, un résultat qui a provoqué une onde de choc dans le football espagnol. Gonzalez avait abordé la rencontre sous une immense pression, reconnaissant avant même le coup d’envoi que son poste était menacé. Mais la manière dont son équipe s’est inclinée rendait son départ presque inévitable, et la direction a décidé de changer de cap dès le coup de sifflet final.

Cette décision met fin à un mandat de plusieurs saisons, au cours duquel l’entraîneur a accompagné le club dans ses hauts et ses bas. Gonzalez quitte ses fonctions après 107 matches officiels à la tête de l’équipe, un chiffre qui témoigne de sa longévité au RCDE Stadium avant que la saison en cours ne tourne mal. Sa capacité à maintenir la stabilité du club dans l’élite lui avait auparavant valu la confiance des supporters comme de la direction.





L’Espanyol remercie son entraîneur sur le départ

Le club a publié un communiqué pour confirmer ce départ, saluant la contribution de l’entraîneur malgré la récente dégradation des résultats. La direction a également souligné son engagement face aux différents défis sportifs. « Le RCD Espanyol a décidé de mettre fin au mandat de Manolo González comme entraîneur du club. Les deux parties se séparent après plus de trois saisons et 107 matches officiels à la tête de l’équipe première, une période durant laquelle il a laissé son empreinte personnelle et professionnelle, tant sur le terrain que dans le fonctionnement quotidien de l’équipe », indique le communiqué officiel de l’Espanyol.

« Le RCD Espanyol, au nom du président du club Alan Pace et de son conseil d’administration, tient à exprimer sa gratitude à Manolo González pour le travail, l’engagement et les efforts dont il a fait preuve depuis qu’il a pris la tête de l’équipe première. Le club apprécie tout particulièrement le professionnalisme et le dévouement qu’il a apportés à sa fonction, ainsi que la manière dont il a relevé les différents défis sportifs auxquels il a été confronté. Le club lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. »

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Gonzalez assume la responsabilité de l’échec

Après ce désastre en coupe, un Gonzalez visiblement ému n’a pas esquivé les critiques visant la prestation de son équipe. Il a reconnu que cette défaite constituait l’un des pires moments de sa carrière et en a assumé l’entière responsabilité. Sa franchise traduisait la conscience que son passage sur le banc touchait à sa fin après un échec sportif aussi important face à un adversaire modeste.

« (Je me sens) vraiment abattu, complètement anéanti, et je porte l’entière responsabilité de tout cela. C’est l’un des pires jours de ma vie, sans aucun doute », a déclaré Gonzalez.

La menace de la relégation plane sur le RCDE Stadium

Le moment choisi pour ce limogeage s’explique en grande partie par la position précaire du club au classement, où les résultats sont tout aussi décevants. L’Espanyol a perdu quatre de ses cinq derniers matches, une série qui l’a fait glisser dans la zone de relégation. Actuellement 18e avec seulement huit points, le club catalan voit la menace d’un retour en Segunda División se préciser. La recherche d’un successeur commence immédiatement, alors que le club se prépare à un match de championnat crucial contre Villarreal ce vendredi.