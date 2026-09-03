Marcos Llorente a décidé de s’arrêter avec l’Espagne au sommet absolu. Quelques mois après la victoire en Coupe du monde, le milieu de l’Atlético de Madrid rend sa décision publique sur les réseaux sociaux.

Llorente (31 ans) était titulaire lors de deux des trois matches de groupe de la Coupe du monde, contre le Cap-Vert et l’Uruguay. En phase à élimination directe, le sélectionneur Luis de la Fuente comptait moins sur lui. Il n’est encore entré en jeu que contre la France (six minutes).

Llorente a débuté avec la Roja en 2020 et a finalement disputé 27 sélections. Il n’a pas marqué, mais a délivré quatre passes décisives. Sa dernière passe décisive, contre l’Uruguay à la Coupe du monde, a notamment eu une grande valeur (0-1).

« Après y avoir longuement réfléchi, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière en équipe nationale », écrit Llorente. « Je suis conscient que je suis encore jeune et que, si j’avais continué à bien faire les choses, j’aurais peut-être encore pu jouer pendant des années avec ce maillot. »

« Je sais que beaucoup ne comprendront pas cela et que, probablement, moi non plus je ne l’aurais pas compris si je l’avais regardé de l’extérieur. Mais c’est une décision personnelle, à laquelle j’ai longtemps réfléchi et que j’ai surtout prise avec le cœur. »

« Que j’aille à la Coupe du monde ou non, que nous l’ayons gagnée ou non, j’avais déjà pris cette décision. Je ne peux qu’être infiniment reconnaissant envers toutes les personnes que j’ai rencontrées au fil de ces années et qui ont permis à ma famille et à moi-même de vivre des moments uniques et inoubliables. »

« Je chéris tout ce que j’ai vécu, mais surtout ces 52 derniers jours. Avec un groupe formidable qui s’est battu jusqu’au bout pour hisser l’Espagne sur la plus haute marche. Et nous l’avons fait. »

« Je suis fier d’avoir pu représenter mon pays et d’avoir pu faire partie de cette histoire. Merci pour tout. Une accolade à tous », conclut Llorente, qui peut désormais se concentrer pleinement sur le football de club. Le Madrilène est lié à l’Atlético jusqu’à la mi-2027.