Partager Suivez GOAL sur Google

Rafael Louzan, président de la Fédération espagnole de football, a affirmé que son pays n'envisage pas de se retirer de l'organisation de la Coupe du monde 2030, malgré le différend grandissant avec le Maroc au sujet du pays qui accueillera la finale, pour cette édition qui doit être organisée conjointement par l'Espagne, le Maroc et le Portugal.

Publicité

Louzán a déclaré, lors de son intervention dans l'émission espagnole « El Chiringuito », que la Fédération espagnole tient à sa volonté d'accueillir la finale, précisant que son pays a déjà transmis sa position à la Fédération internationale de football « FIFA », en raison de l'importance de disputer la rencontre de clôture du Mondial sur le sol espagnol, dans la mesure où il s'agit du match le plus en vue de la compétition et le plus suivi à l'échelle mondiale.

Les déclarations du président de la Fédération espagnole sont intervenues à la suite de la polémique soulevée par Alberto Feijóo, chef du Parti populaire espagnol, après qu'il a évoqué la possibilité d'un retrait de son pays du projet d'organisation du Mondial 2030, dans le cas où celui-ci n'obtiendrait pas le droit d'accueillir la finale et où ce privilège serait accordé au Maroc.

Ces déclarations ont de nouveau mis en lumière la rivalité entre les deux pays concernant l'accueil des matches les plus marquants de la compétition, malgré leur participation, aux côtés du Portugal, au dossier d'organisation conjointe.

Louzán a indiqué qu'il avait connaissance des déclarations de Feijóo, dans lesquelles ce dernier avait conditionné le maintien de l'Espagne dans le projet d'organisation à la nécessité de disputer la finale sur son territoire.

Publicité Publicité

Ces déclarations reflètent l'importance du match de clôture pour les milieux sportifs et politiques espagnols, compte tenu de la présence internationale et médiatique que représente son accueil, s'agissant de l'événement le plus marquant de la plus grande compétition de football au monde.

Related Topics

En revanche, le président de la Fédération espagnole a tenu à clarifier la position de l'institution sportive et à distinguer entre les déclarations politiques et l'orientation officielle de la Fédération, affirmant qu'un retrait de l'organisation de la compétition n'est pas envisagé.

Ainsi, l'Espagne maintient sa participation au dossier d'accueil conjoint, malgré la persistance du différend concernant la répartition des matches, et en premier lieu la finale, qui constitue le cœur de la rivalité entre les partenaires.

Publicité

Le dossier de l'accueil de la finale suscite un intérêt particulier en Espagne et au Maroc, chaque partie souhaitant accueillir le match qui verra le sacre du champion du monde en 2030.

L'importance de cette rencontre ne se limite pas à sa valeur sportive, elle s'étend à ses dimensions médiatique et populaire, puisqu'elle bénéficie d'un suivi mondial qui fait de son accueil un gain de premier plan pour le pays organisateur.

Publicité

La Fédération internationale de football « FIFA » devrait trancher sur l'identité du stade et du pays hôte de la finale, dans le cadre des dispositions finales d'organisation de la compétition.

Jusqu'à la publication de la décision, la rivalité entre l'Espagne et le Maroc demeure, tandis que les déclarations de Louzán confirment le maintien de son pays dans le projet d'accueil et démentent l'existence de toute orientation officielle vers un retrait en raison du différend autour du match de clôture.