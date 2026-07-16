L’Espagne va-t-elle s’en sortir ?... Le récit de 15 minutes cauchemar face à l’Argentine lors de la Coupe du monde

L’Argentine de Lionel Scaloni refuse toujours de lâcher prise dans cette Coupe du monde 2026, comme elle l’a déjà démontré à plusieurs reprises.

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026, pour la deuxième fois consécutive, après une victoire âprement disputée (2-1) face à l’Angleterre, mercredi soir, en demi-finale.

Les Three Lions pensaient avoir fait le plus dur après l’ouverture du score d’Anthony Gordon en début de seconde période, mais les Argentins ont renversé la vapeur en fin de match grâce à des réalisations d’Enzo Fernández (85^e) et de Lautaro Martínez (90^e+2).

L’Argentine défiera l’Espagne dimanche en finale, les Matadors ayant précédemment battu la France 2-0 dans l’autre demi-finale.

L’équipe d’Argentine a fait de la remontada sa marque de fabrique durant ce Mondial : douze de ses dix-neuf buts ont été inscrits après la 76^e minute, selon le journal « Marca ».

L’Argentine a inscrit 3 buts dans le temps additionnel et 4 en prolongation. En revanche, elle n’a encaissé qu’un seul but (au cours des 15 dernières minutes, prolongation comprise), survenu à la 103^e minute face au Cap-Vert en seizièmes de finale.

Les Albicelestes ont ainsi marqué tardivement à chaque tour à élimination directe : face au Cap-Vert (3-2), à l’Égypte (3-2), à la Suisse (3-1) et donc à l’Angleterre (2-1).

L’Argentine vise un doublé historique, mais elle défiera une Espagne déterminée à conquérir son deuxième titre planétaire après 2010.