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Lamine YamalGetty

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L'Espagne, toujours privée de Lamine Yamal, a réussi son dernier test avant la Coupe du monde

Pérou vs Espagne
Pérou
Espagne
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Coupe du monde
L. Yamal

L'Espagne a conclu lundi soir sa préparation à la Coupe du monde par une victoire 3-1 au Mexique.

Lamine Yamal était toujours absent du groupe espagnol à l’Estadio Cuauhtémoc ; l’ailier de 18 ans n’a plus joué avec le FC Barcelone depuis le 22 avril.

Même sans lui, la Roja a dominé les débats. Dès la 2^e minute, Pau Cubarsí a lancé Mikel Oyarzabal, qui a ouvert le score d’une frappe croisée (0-1). En milieu de première période, Pedri a doublé la marque après un service de Ferran Torres (0-2).

Après la pause, le score est même passé à 0-3 lorsque Gallese a détourné un centre de Yeremy Pino dans ses propres filets. Grâce à Jairo Vélez, le Pérou a sauvé l’honneur : 1-3.

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