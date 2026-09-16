L’Espagne tient sa cible et s’attache le « meilleur entraîneur du monde » jusqu’à la Coupe du monde 2030

Luis de la Fuente a prolongé son contrat avec la Fédération espagnole de football jusqu’à la Coupe du monde 2030, a annoncé mercredi le président de la fédération, Rafael Louzan, à Diario AS.

De la Fuente est sélectionneur de l’Espagne depuis trois ans. Il a pris la succession de Luis Enrique en 2023, après le départ de ce dernier à l’issue de la Coupe du monde au Qatar.

Sa nomination s’est révélée être un coup de maître. En 2024, De la Fuente a remporté l’Euro en Allemagne avec l’Espagne, en battant l’Angleterre en finale.

Deux ans plus tard, l’Espagne a également remporté la Coupe du monde sous sa direction en Amérique du Nord. En finale, la sélection s’est imposée 1-0 face à l’Argentine.

L’ancien entraîneur, entre autres, de l’Athletic Club et d’Alavés était encore sous contrat avec la fédération jusqu’à la mi-2028, mais il va donc désormais signer jusqu’à la mi-2030.

Louzan a révélé que la fédération souhaiterait volontiers poursuivre avec l’expérimenté technicien même après 2030. « Il va prolonger jusqu’en 2030, et peut-être même au-delà », a déclaré le président.

« Nous avons le meilleur entraîneur du monde. Les résultats le confirment. En ce moment, nous finalisons les documents », a-t-il conclu.