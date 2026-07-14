L'Espagne se qualifie pour la finale de la Coupe du monde après une démonstration de force face à une équipe de France impuissante

L'Espagne n'est plus qu'à une marche de son deuxième titre mondial. Mardi, à Arlington, l'équipe du sélectionneur Luis de la Fuente a dominé la France et s'est imposée 2-0 grâce à des buts de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro. La Roja disputera la finale le 19 juillet face à l’Angleterre ou l’Argentine, qui s’affronteront mercredi (21 h, heure néerlandaise) dans l’autre demi-finale. Les Bleus manquent ainsi leur troisième finale consécutive et devront se contenter de la petite finale samedi (23 h).

Didier Deschamps a effectué deux modifications : Aurélien Tchouaméni a remplacé Manu Koné et Bradley Barcola est entré à la place de Désiré Doué. Côté espagnol, Luis de la Fuente a reconduit le même onze que lors du quart de finale remporté 2-1 contre la Belgique.

Pendant les vingt premières minutes, l’équilibre a prévalu : la pression était palpable et le jeu s’est concentré au milieu de terrain, avec quelques incursions françaises sans succès.

Juste avant la pause, Lucas Digne, qui s’apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain, a voulu dégager le ballon mais n’a pas vu Lamine Yamal. L’arbitre Iván Barton a accordé un penalty, transformé par Oyarzabal : 0-1.

Le deuxième coup dur pour les Bleus est survenu juste après la pause : William Saliba, touché, a cédé sa place à Maxence Lacroix. Privée de repères, la défense française a alors multiplié les pertes de balle et affiché des signes de fébrilité.

Une relance hasardeuse de Mike Maignan a ainsi provoqué une contre-attaque espagnole conclue par une frappe non cadrée de Fabián Ruiz, gêné au dernier moment. Les Bleus n’ont jamais été dangereux avant la pause, leurs avant-postes restant largement muets.

À la mi-temps, Didier Deschamps tente de rectifier le tir en faisant entrer Koné à la place de Rabiot et Doué pour Barcola. Ces changements ne suffisent pas à masquer les lacunes françaises, dominées par des Espagnols en pleine confiance.

Peu avant l’heure de jeu, l’Espagne a logiquement doublé la mise. Après un une-deux parfaitement dosé avec Olmo, Porro s’est présenté seul face à Maignan et a glissé le ballon dans le petit filet : 0-2.

Les Bleus ont alors tenté un baroud d’honneur : Mbappé a d’abord vu sa frappe repoussée par Unai Simón, puis son second essai, dévié par la jambe de son futur coéquipier au Real Madrid Marc Cucurella, a frôlé le poteau. Pour inverser la tendance, Deschamps a lancé Maghnes Akliouche et Rayan Cherki dans la bataille.

Les Bleus ont lancé une dernière offensive, mais malgré quelques occasions dangereuses, le mur espagnol a tenu bon. Ainsi, après 2010, le titre mondial se profile à nouveau pour les Espagnols, qui suivront sans aucun doute avec un intérêt particulier le match au sommet de mercredi entre l’Angleterre et l’Argentine.