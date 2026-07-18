La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre slovène Slavko Vinčić pour diriger la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, programmée dimanche prochain au MetLife Stadium de New Jersey (États-Unis).

Il s’agira de sa troisième désignation dans cette édition, après le nul 1-1 entre le Brésil et le Maroc, puis la victoire 2-0 du Mexique sur l’Équateur.

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Il avait déjà dirigé un match de l’Argentine, battue 2-1 par l’Arabie saoudite lors de son entrée en lice au Mondial 2022 au Qatar, ce qui demeure à ce jour la dernière défaite des « Albicelestes » dans la compétition.

En revanche, il a dirigé cinq rencontres de la sélection espagnole, toutes conclues sans défaite : un nul 2-2 face à la Colombie en 2017, avant de signer un match nul et vierge contre la Suède lors de son entrée en lice à l’Euro 2020, puis de s’imposer 2-1 face à l’Italie en demi-finale de la Ligue des nations 2023.

Il a également officié deux rencontres des Espagnols lors du dernier Championnat d’Europe : d’abord face à l’Italie, conclue par un succès ibérique (1-0), puis en demi-finale contre la France, remportée 2-1 par la Roja, selon le quotidien espagnol « Marca ».

Perquisition et arrestation

En dehors des terrains, Vintić a vécu l’un des épisodes les plus étranges de sa carrière.

Au plus fort de la pandémie de coronavirus, mi-mai 2020, il s’est rendu dans la région de Soho Polje, en Bosnie-Herzégovine, pour participer à une réunion privée. Invité à déjeuner dans une ferme avec plusieurs connaissances, il s’est retrouvé attablé au milieu d’inconnus.

Alors qu’ils se trouvaient sur place, les forces de sécurité bosniennes ont fait irruption et procédé à l’interpellation de tous les présents, l’opération visant un réseau impliqué dans le trafic de drogue, la prostitution et le blanchiment d’argent.

Le dirigeant slovène a été entendu puis rapidement libéré, regagnant le soir même son domicile de Maribor.

L’incident n’a eu aucune conséquence juridique pour lui : les autorités ont rapidement vérifié qu’il n’avait aucun lien avec l’affaire. Reste un épisode aussi insolite qu’inattendu dans la carrière de cet arbitre de l’élite européenne, brusquement propulsé au cœur d’une opération anti-mafia.