L'Espagne redouble de vigilance face à Yamal… et la position de Boro concernant la finale est désormais claire

À l’approche de la finale de la Coupe du monde 2026, la pression monte pour l’équipe d’Espagne, alors que deux stars de la Roja sont encore incertaines avant le match de dimanche contre l’Argentine.

Le staff médical de la sélection espagnole a accordé une attention particulière à Lamine Yamal et Pedro Porro après la victoire contre la France en demi-finale.

Selon le journal Sport, « les équipes techniques et médicales de la sélection espagnole ont préféré adopter une approche prudente avec Lamine Yamal avant la finale de la Coupe du monde 2026, compte tenu de l’effort physique considérable fourni par le joueur tout au long du tournoi, tout en confirmant qu’il était prêt pour le match tant attendu contre l’Argentine ».

Jeudi, l’ailier du FC Barcelone a pris part à une séance individuelle aux côtés de Pedro Porro, sur les terrains du centre d’entraînement Red Bull à New York.

Yamal, auteur d’un tournoi remarquable malgré son retour de blessure, a disputé tous les matchs de la Roja et fourni un effort considérable pour propulser sa sélection en finale.

Soucieux de préserver l’intégrité physique du joueur, le staff médical de la Fédération espagnole veille à ne prendre aucun risque inutile.

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L’ailier du Barça a d’abord pris part à l’échauffement collectif, puis il a quitté le groupe lors des exercices de possession (« rondos ») pour rejoindre un tapis de travail spécifique, où il a enchaîné des étirements et un programme individualisé, la tête déjà tournée vers la finale de dimanche au New Jersey.

Selon le staff médical, le joueur sera parfaitement opérationnel pour la finale contre l’Argentine, match au cours duquel l’Espagne vise un deuxième titre mondial, et il affiche un enthousiasme et une détermination à soulever le trophée.

Pedro Porro, légèrement touché à la cuisse, est également attendu sur la pelouse.

Le rapport précise que la même prudence guide le staff avec Boro, désigné meilleur joueur de la demi-finale face à la France, afin de ne pas compromettre l’excellente dynamique du joueur.

L’entraîneur Luis de la Fuente a échangé quelques mots avec les deux joueurs avant de se consacrer au groupe des 24 autres joueurs présents sur la pelouse.

La séance comprenait un programme spécifique de récupération : les joueurs qui n’ont pas affronté la France ont enchaîné des exercices plus intenses, tandis que les titulaires se sont contentés de travail léger.

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