L'Espagne présente ses excuses officielles à l'Égypte pour ce « comportement inapproprié » : nous prendrons des mesures strictes

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a exprimé sa vive condamnation de ce qu'il a qualifié de « comportement inacceptable » de la part d'une partie des supporters lors du match amical qui a opposé les équipes nationales d'Espagne et d'Égypte à Barcelone, et qui s'est soldé par un score nul et vierge.

La rencontre a été marquée par des incidents regrettables après qu’un groupe de supporters a lancé des slogans hostiles à l’encontre des musulmans, ce qui a suscité une vague de colère dans les milieux sportifs et politiques et poussé la star espagnole Lamine Yamal à condamner publiquement ces agissements.

Dans un communiqué officiel publié par le Conseil des ministres égyptien, le ministre espagnol a eu un entretien téléphonique avec son homologue égyptien Badr Abdel Aty, au cours duquel il a réaffirmé le rejet catégorique de son pays envers tout comportement offensant ou raciste, soulignant que ce qui s’était passé « ne représentait pas le peuple espagnol et ne reflétait pas les relations historiques privilégiées entre les deux pays ».

Albares a ajouté que le gouvernement espagnol prendrait des mesures juridiques sévères à l'encontre des personnes impliquées dans ces actes, affirmant que son pays « ne tolérera aucune forme de haine ou de discrimination ».

La direction du stade de l'Espanyol était intervenue pendant le match pour avertir les supporters de ne pas répéter ces chants hostiles, mais certains d'entre eux ont répondu à cet avertissement par des huées, ce qui a exacerbé la situation et suscité un large tollé dans le milieu sportif espagnol.