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Un candidat de premier plan au poste de Premier ministre espagnol a menacé de retirer l’Espagne de l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 si la finale était attribuée au Maroc. Alberto Nunez Feijoo insiste pour que la finale se joue en Espagne, donnant une dimension politique majeure au débat en cours sur le choix du lieu.

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La coorganisation de la Coupe du monde menacée

Le rôle de l’Espagne en tant que pays coorganisateur de la Coupe du monde 2030 pourrait être compromis. Feijoo, chef du parti conservateur Partido Popular, a promis de retirer le soutien du pays au tournoi s’il est élu Premier ministre.

Feijoo ne soutiendra le projet que si l’Espagne est choisie pour accueillir la finale à la place du Maroc. L’Espagne, le Maroc et le Portugal doivent coorganiser l’essentiel du tournoi, les trois premiers matches se déroulant en Amérique du Sud. Le lieu de la finale reste toutefois à déterminer, ce qui a déclenché un vif débat sur le pays qui mérite cet honneur.

Feijoo réclame la finale

Le stade Hassan II de Casablanca, dont la construction est prévue et qui doit accueillir 115 000 spectateurs, est un sérieux candidat pour recevoir la finale. Le Bernabéu de Madrid et le Camp Nou de Barcelone sont également en lice pour accueillir cette prestigieuse rencontre.

Feijoo estime que l’Espagne est mieux placée pour accueillir le match. Il a rappelé que l’Espagne et le Portugal étaient les deux pays coorganisateurs initiaux et que le Maroc avait été invité à rejoindre la candidature plus tard.

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« La finale devrait se tenir là où cela est juste et approprié, là où cela ne fait aucun doute, en Espagne », a déclaré Feijoo à l’émission El Chiringuito de La Sexta. Lorsqu’on lui a demandé directement s’il retirerait l’Espagne de la coorganisation si le Maroc obtenait la finale, il a répondu : « Oui. »

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Les tensions politiques s’exacerbent

Feijoo a également justifié sa position en invoquant les récents succès de l’Espagne dans le football. Selon lui, le pays est particulièrement bien placé pour accueillir la finale puisqu’il détient actuellement les titres mondiaux masculin et féminin.

« Si l’Espagne n’accueille pas la finale, elle ne devrait pas participer à l’organisation du tournoi », a-t-il ajouté. Ce débat autour du football intervient dans un contexte de fortes tensions politiques entre l’Espagne et le Maroc.

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En juillet, un afflux de migrants a traversé la frontière entre le Maroc et la ville autonome espagnole de Ceuta. Cette crise humanitaire a provoqué une importante controverse politique en Espagne, les partis d’opposition critiquant la politique frontalière du gouvernement actuel.

Les élections approchent en Espagne

La Coupe du monde 2030 doit se jouer dans 11 stades espagnols, six stades marocains et trois stades portugais. Les menaces de Feijoo pourraient toutefois bouleverser la répartition géographique du tournoi.

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La situation politique deviendra beaucoup plus claire dans le courant de l’année. L’Espagne organisera des élections législatives le 29 novembre pour désigner son prochain Premier ministre. Le Premier ministre sortant Pedro Sanchez et son adversaire Feijoo sont les deux principaux candidats. Le résultat du scrutin pourrait avoir des conséquences majeures sur l’avenir de la Coupe du monde 2030.