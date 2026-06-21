L’Espagne a largement dominé la première période de son match face à l’Arabie saoudite, menant 3-0 à la mi-temps de cette rencontre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès le coup d’envoi, « La Roja » a imposé un rythme effréné, exploitant les écarts techniques pour imposer son jeu de possession et son pressing haut, tandis que les Saoudiens peinaient à sortir de leur camp ou à construire des actions menaçantes.

Les statistiques de la première période traduisent cette hégémonie : 74 % de possession pour les Ibériques, contre 26 % seulement pour les Saoudiens, et une emprise totale sur le milieu de terrain qui a empêché les Verts de ressortir proprement.

La domination ibérique ne s’est pas cantonnée à la possession : les coéquipiers de Jordi Alba ont tenté 17 tirs, dont 6 cadrés, tandis que les Saoudiens n’ont pas réussi à cadrer la moindre tentative.

Les xG (expected goals) confirment cet écart : 1,83 pour l’Espagne, 0,01 seulement pour l’Arabie saoudite, preuve d’une menace offensive quasi nulle.

Ce scénario rappelle la Coupe du monde 2002, lorsque l’Arabie saoudite avait subi une défaite historique face à l’Allemagne (8-0), l’une des plus lourdes amendes de l’histoire du Mondial.

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Les supporters saoudiens redoutent un scénario similaire, d’autant que la pression espagnole ne faiblit pas et que la sélection saoudienne semble bien loin du niveau affiché lors de la première journée contre l’Uruguay, où elle avait arraché un précieux point (1-1).

L’Espagne, déterminée à se rattraper après son faux pas inaugural, a imposé une intensité offensive et une circulation de balle ultra-rapide, exploitant le moindre espace et mettant constamment à l’épreuve une arrière-garde saoudienne dépassée.

Pour limiter la casse, les hommes de Roberto Mancini devront pourtant réagir dès la reprise : mieux organiser leur bloc défensif, conserver davantage le ballon et soulager la pression pour ne pas concéder de nouveaux buts face à l’un des grands favoris du tournoi.

Les observateurs attendent désormais de voir ce que réserveront les 45 minutes restantes : l’Espagne vise à maintenir sa domination tandis que l’Arabie saoudite cherche à limiter la casse dans une rencontre déjà éprouvante pour les Verts dans cette Coupe du monde 2026.