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SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images
Christian Guinin
Traduit par

L’Espagne plutôt que l’Allemagne ? Un international des équipes de jeunes de la DFB envisage de changer de fédération

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Le gardien de Paderborn, Nahuel Noll, pourrait jouer aussi bien pour l’Allemagne que pour l’Espagne. S’il recevait une convocation, il n’hésiterait pas longtemps.

Dans l’émission « Aktuellen Sportstudio » de la ZDF, le gardien prêté au promu en Bundesliga a expliqué, en réponse à une question de Jochen Breyer, qu’il pourrait tout à fait envisager de rejoindre la fédération espagnole.

« Cela me ferait très plaisir », a déclaré Noll à propos de l’éventualité que Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, le contacte et le convoque pour un stage. Il accepterait alors l’invitation.

Le gardien de 23 ans, sous contrat avec la TSG Hoffenheim et prêté à Paderborn pour la saison en cours, a jusqu’ici joué sept fois pour les sélections allemandes de jeunes (U19 et U20). Il n’a toutefois pas encore été convoqué en équipe première.

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Né à Munich, Noll peut aussi jouer pour la Furia Roja grâce à sa mère, originaire d’Espagne. Il parle couramment espagnol, mais n’a pas encore reçu de convocation de la fédération espagnole, pas plus que de la fédération allemande. Jouer un jour pour une sélection nationale est son « plus grand souhait », a expliqué Noll.

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À Paderborn, promu cette saison, le gardien fait partie des joueurs incontournables. Grâce notamment à ses bonnes performances, le SC occupe une honorable 13e place au classement, avec quatre points d’avance sur les places synonymes de relégation directe.

La saison prochaine, Noll pourrait de nouveau jouer pour Hoffenheim, son club d’origine, où le passage du gardien numéro un Oliver Baumann touche peut-être à sa fin. Noll ne pourrait envisager un retour définitif que « si je joue ».