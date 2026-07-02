L'Espagne met fin à une série noire qui durait depuis la finale de la Coupe du monde 2010

L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l'Autriche 3-0 ce jeudi au stade de Los Angeles, lors des seizièmes de finale.

Grâce à ce succès, la sélection ibérique met fin à une longue série noire en phase à élimination directe et signe sa première victoire dans un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis son succès contre les Pays-Bas (1-0) en finale de l’édition 2010, qui lui avait offert son unique titre mondial.

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«La Roja» a par ailleurs prolongé sa série d’invincibilité, atteignant 34 matchs sans défaite (25 victoires, 9 nuls) toutes compétitions confondues.

Mikel Oyarzabal a ouvert le score pour l’Espagne face à l’Autriche à la 36^e minute, avant que Pedro Porro ne double la mise à la 66^e minute ; Oyarzabal a finalement conclu le festival en inscrivant son deuxième but personnel à la 89^e minute.

Les Matadors affronteront en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre Portugal-Croatie, programmée plus tard ce vendredi, heure standard arabe.



