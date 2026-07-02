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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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L'Espagne met fin à une série noire qui durait depuis la finale de la Coupe du monde 2010

Espagne vs Autriche
Espagne
Autriche
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Portugal vs Croatie
Portugal
Croatie
Espagne
Autriche
É.-U.
Portugal
Croatie
Canada

L’équipe d’Espagne connaîtra son prochain adversaire à l’issue de la rencontre entre le Portugal et la Croatie.

L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l'Autriche 3-0 ce jeudi au stade de Los Angeles, lors des seizièmes de finale.

Grâce à ce succès, la sélection ibérique met fin à une longue série noire en phase à élimination directe et signe sa première victoire dans un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis son succès contre les Pays-Bas (1-0) en finale de l’édition 2010, qui lui avait offert son unique titre mondial.

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«La Roja» a par ailleurs prolongé sa série d’invincibilité, atteignant 34 matchs sans défaite (25 victoires, 9 nuls) toutes compétitions confondues.

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Mikel Oyarzabal a ouvert le score pour l’Espagne face à l’Autriche à la 36^e minute, avant que Pedro Porro ne double la mise à la 66^e minute ; Oyarzabal a finalement conclu le festival en inscrivant son deuxième but personnel à la 89^e minute.

Les Matadors affronteront en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre Portugal-Croatie, programmée plus tard ce vendredi, heure standard arabe.


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