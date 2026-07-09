L'Espagne et la France ont déposé une plainte officielle auprès de la FIFA pour contester cette décision désastreuse

Les diffuseurs français et espagnols ont déposé une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) pour protester contre l'intégration d'« ExpressVPN » parmi les sponsors officiels de la Coupe du monde 2026.

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 débutent ce jeudi soir avec un match passionnant opposant la France au Maroc, tandis que l’Espagne affrontera la Belgique demain vendredi.

ExpressVPN, un service de réseau privé virtuel (VPN) conçu pour protéger la confidentialité des utilisateurs en ligne, a été présenté comme partenaire officiel de la Coupe du monde avant le coup d’envoi et figure déjà sur les panneaux publicitaires autour des terrains.

Le président de la Liga, Javier Tebas, qui mène depuis des années un combat contre le piratage des matchs en Espagne, estime que la promotion d’un tel service compliquera le travail des autorités chargées de traquer les diffuseurs illégaux, selon le journal britannique Metro.

L’année dernière, il avait estimé que les clubs de Liga perdaient jusqu’à 700 millions d’euros (597 millions de livres sterling) de recettes en raison de la diffusion illégale des matchs.

Dans une lettre consultée par le journal français « L’Équipe », Tebas a écrit au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui expliquer que cette promotion « envoie un message désastreux à l’ensemble de l’écosystème du football ».

Dans sa missive, il déclare : « Je vous écris au nom de la Liga pour déposer une plainte officielle concernant l’annonce récente d’un accord de parrainage conclu entre la FIFA et ExpressVPN. »

La Liga considère que cet accord s’oppose frontalement aux principes de protection des droits audiovisuels du football, principes qui devraient, selon elle, guider les actions de l’instance dirigeante du football mondial.

Il a rappelé que le partenariat conclu par la FIFA avec une entreprise dont les services facilitent de fait le piratage de contenus sportifs envoie un signal désastreux à l’écosystème du football et compromet les procédures judiciaires en cours.

La Liga, beIN Sports France, Canal+ et plusieurs autres organisations ont déjà engagé des procédures judiciaires contre ExpressVPN dans plusieurs pays.

Parallèlement, l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS), qui rassemble les principales chaînes sportives françaises, a écrit à Infantino pour exprimer sa « profonde inquiétude » au sujet de ce contrat de sponsoring.

Le courrier rappelle en outre : « Compte tenu du rôle et des responsabilités de la FIFA en tant qu’instance dirigeante du football mondial, nous estimons qu’une vigilance particulière s’impose pour garantir que ces partenariats soient pleinement cohérents avec l’objectif plus large de préserver l’intégrité, la durabilité et la valeur des compétitions sportives, ainsi que leur exploitation audiovisuelle. »

L’an passé, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à cinq fournisseurs de VPN, dont ExpressVPN, de bloquer 203 noms de domaine liés à des sites de streaming sportif illégal, à la demande de Canal+.

En réponse à ces critiques, la Fédération internationale de football (FIFA) a publié un communiqué via le journal L’Équipe : « Conformément à la réglementation et aux meilleures pratiques du marché, la FIFA procède à un examen minutieux et à une évaluation exhaustive avant de signer tout nouveau partenariat commercial. Elle a soigneusement étudié les implications potentielles de l’accord de sponsoring et pris des mesures pour s’assurer qu’il ne porte pas atteinte aux efforts des détenteurs de droits ou des parties prenantes. »

Dans un message à ses abonnés, ExpressVPN a rappelé qu’il ne fallait pas utiliser son service à des « fins illégales ».