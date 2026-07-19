Dimanche, l’Espagne a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. En finale de la Coupe du monde, l’équipe de Luis de la Fuente a dominé l’Argentine pendant la quasi-totalité de la rencontre, mais les Sud-Américains ont réussi à conserver le score à 0-0 à la fin du temps réglementaire. En deuxième période de prolongation, alors que l’Argentine évoluait à dix après l’expulsion d’Enzo Fernández, Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey : 1-0.

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a effectué trois modifications dans son onze de départ par rapport à la demi-finale contre l’Angleterre : Rodrigo De Paul, Nico González et Nahuel Molina ont remplacé Leandro Paredes, Giuliano Simeone et Gonzalo Montiel. L’Espagne, de son côté, a conservé l’équipe victorieuse 2-0 de la France en quarts.

Malgré un départ audacieux des Argentins, l’Espagne s’est rapidement montrée plus menaçante. Dani Olmo a de nouveau fait office de relais pour Lamine Yamal, lequel s’est présenté seul face au but après un rebond dans la surface. Bien placé, Emiliano Martínez a repoussé la tentative de l’ailier droit.

Dominant dans le jeu, le bloc espagnol a poussé l’Argentine à jouer en profondeur, créant quelques situations chaudes. Sur l’une d’elles, Unai Simón est sorti loin de sa surface et a offert un ballon dans les pieds de Julián Álvarez, dont le contrôle imprécis a empêché une véritable tentative.

Peu après, l’arbitre slovène Slavko Vincic a surpris en épargnant un carton jaune à Alexis Mac Allister, pourtant coupable d’un tacle dangereux sur Olmo. Le match s’est alors musclé, chaque équipe cherchant à gagner les duels au corps à corps et à profiter du bénéfice du doute accordé par l’arbitre.

La rencontre connaît alors des pics de tension. L’Argentine déçoit offensivement mais tient bon défensivement. Outre une frappe lointaine de Mikel Oyarzabal, l’Albiceleste ne cède guère, même si Lisandro Martínez écope d’un carton jaune pour avoir fauché l’attaquant basque près de la ligne médiane.

Les caméras se sont alors braquées sur lui ; peu après, il a signifié son besoin de sortir. L’ancien Ajacide a regagné le banc de lui-même et a cédé sa place à Nicolás Otamendi. Ce fut le dernier fait marquant d’une première période globalement terne.

Une passe en profondeur juste après la pause aurait pu être fatale à l’Argentine si le tir d’Álex Baena n’avait pas manqué de précision, permettant à Martínez de sauver les siens. Côté argentin, Leandro Paredes est entré en jeu et s’est immédiatement signalé par plusieurs fautes sournoises, dont l’une lui a valu un carton jaune.

L’Espagne a ensuite accentué sa mainmise sur le jeu ; l’entrée de Ferran Torres a fait la différence et les Européens ont clairement pris l’avantage. Torres a été trouvé à plusieurs reprises et aurait pu faire mieux, notamment sur sa tête. Mais Martínez a grandi au fil des minutes, attirant les ballons comme un aimant.

Messi est resté discret avant de surgir dans le temps additionnel ; sa frappe a été repoussée in extremis. L’Espagne a immédiatement réagi et s’est procuré un nouveau danger par Nico Williams, lui aussi contré par Martínez. Peu après, Fernández a commis une faute trop appuyée et a reçu un deuxième avertissement, synonyme d’expulsion.

Après une faute maladroite de Paredes, qui échappe au deuxième jaune, l’Espagne se crée une dernière occasion en or dans le temps réglementaire. Yamal enroule une frappe superbe vers la lucarne, mais Martínez maintient encore l’Argentine en vie, réduite à dix, d’une parade magnifique.

La prolongation est donc nécessaire. Peu après un coup de tête trop croisé de Nico Williams, l’attaquant de l’Athletic Club a finalement ouvert le score sur rebond. L’arbitre Vincic a aussitôt sifflé la fin de la rencontre suite à une faute supposée de Mikel Merino sur Otamendi, lequel s’est laissé tomber après un léger contact. Le VAR, Bastian Dankert, n’est pas intervenu.

L’Argentine a alors tout fait pour atteindre la séance de tirs au but, n’hésitant pas à multiplier des fautes tactiques pour déstabiliser l’Espagne. Nicolás Tagliafico s’est ainsi accroché à Yamal, qui a réagi avec colère.

L’Espagne s’est néanmoins créé une énorme occasion de prendre l’avantage, lorsque Merino, bien placé, a manqué le cadre de la tête. La frustration montait visiblement, même si De la Fuente faisait tout son possible pour maintenir ses joueurs concentrés. Et cela a porté ses fruits.

Dès la reprise de la seconde période de la prolongation, Williams a parfaitement remis de la tête à Ferran, qui a devancé toute la défense argentine et battu Martínez : 0-1. L’attaquant du FC Barcelone a ensuite cru doubler la mise (0-2), mais l’arbitre assistant a signalé un hors-jeu très limite, et à juste titre.

Dans les ultimes minutes, l’Argentine a encore frôlé l’égalisation. Giuliano Simeone, en particulier, a eu l’occasion d’envoyer son pays aux tirs au but, mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a pas réussi à conclure dans la surface. L’Argentine échoue ainsi à conserver son titre mondial, tandis que l’Espagne savoure son premier sacre depuis 2010.



