L'Espagne est sacrée championne du monde pour la deuxième fois, grâce à la réalisation libératrice de Ferran Torres face à l'Argentine

Dimanche, l’Espagne a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. En finale de la Coupe du monde, l’équipe de Luis de la Fuente a dominé l’Argentine pendant la quasi-totalité de la rencontre, mais les Albicelestes ont réussi à conserver le score à 0-0 à l’issue du temps réglementaire. En deuxième période de prolongation, alors que l’Argentine évoluait à dix après l’expulsion d’Enzo Fernández, Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey : 1-0.

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a opéré trois changements dans son onze de départ par rapport à la demi-finale contre l’Angleterre : Rodrigo De Paul, Nico González et Nahuel Molina ont remplacé Leandro Paredes, Giuliano Simeone et Gonzalo Montiel. L’Espagne, de son côté, a conservé l’identité du groupe victorieux 2-0 face à la France.

Malgré un départ audacieux des Argentins, l’Espagne s’est rapidement montré plus menaçant. Dani Olmo, encore une fois dans son rôle de relais pour Lamine Yamal, a permis à ce dernier de se présenter en position de frappe après un rebond dans la surface. Mais Emiliano Martínez était bien placé et repoussait la tentative de l’ailier droit.

Les Ibériques ont ensuite dominé la possession, contraignant l’Albiceleste à jouer en profondeur. Sur l’une de ces longues ouvertures, Unai Simón a mal apprécié sa sortie et a offert un ballon dangereux à Julián Álvarez, dont le contrôle approximatif a empêché une véritable tentative.

Peu après, l’arbitre slovène Slavko Vincic a surpris en épargnant un carton jaune à Alexis Mac Allister, pourtant coupable d’un tacle dangereux sur Olmo. Le match s’est alors durci : les joueurs ont multiplié les petites ruses pour gagner les duels et profiter du bénéfice du doute accordé par l’arbitre.

Le match a connu des pics de tension. L’Argentine a déçu offensivement mais a tenu bon défensivement. Hormis une frappe de Mikel Oyarzabal, l’Albiceleste n’a concédé que peu d’occasions, même si Lisandro Martínez a été averti pour une faute sur l’attaquant espagnol près de la ligne médiane.

Les caméras se sont alors fixées sur Martínez, qui a rapidement signalé son besoin de sortir. L’ancien Ajacide a regagné le banc de lui-même, remplacé par Nicolás Otamendi. Ce fut le dernier fait marquant d’une première période globalement terne.

Une passe en profondeur juste après la pause aurait pu être fatale à l’Argentine si le tir d’Álex Baena avait été plus précis et si Martínez n’avait pas sauvé les siens. Côté argentin, Leandro Paredes est entré en jeu et s’est immédiatement signalé par plusieurs fautes sournoises, dont une sanctionnée d’un carton jaune.

L’Espagne a progressivement pris le contrôle du jeu et, surtout après l’entrée en jeu de Ferran Torres, les Européens se sont montrés supérieurs. Torres a été servi à plusieurs reprises et aurait pu faire mieux, notamment sur son coup de tête. Martínez s’est toutefois montré de plus en plus à son avantage au fil de la rencontre, attirant le ballon comme un aimant.

Messi est resté discret avant de surgir dans le temps additionnel : sa frappe a été repoussée in extremis. L’Espagne a immédiatement réagi et s’est créé un nouveau danger par Nico Williams, mais le gardien a encore gagné son duel. Peu après, Fernández a été expulsé pour deux avertissements après une intervention trop virile.

Après une faute maladroite de Paredes, qui échappe au deuxième avertissement, l’Espagne se crée une dernière occasion majeure dans le temps réglementaire. Yamal enroule une frappe splendide vers le coin opposé, mais Martínez maintient encore l’Argentine à flot d’une parade décisive.

La prolongation est donc nécessaire. Peu après un coup de tête juste au-dessus de Nico Williams, l’attaquant de l’Athletic Club a finalement ouvert le score sur rebond. L’arbitre Vincic a aussitôt sifflé la fin de la rencontre pour une faute supposée de Mikel Merino sur Otamendi, tombé après un léger contact. Le VAR, Bastian Dankert, n’est pas intervenu.

L’Argentine a alors tout fait pour atteindre la séance de tirs au but, multipliant les petites fautes calculées pour déstabiliser l’Espagne. Nicolás Tagliafico s’est ainsi accroché à Yamal, qui a réagi avec colère.

L’Espagne s’est néanmoins créé une énorme occasion de prendre l’avantage, lorsque Merino, bien placé, a manqué le cadre de la tête. La frustration montait visiblement, même si De la Fuente faisait tout son possible pour maintenir ses joueurs concentrés. Et cela a porté ses fruits.

Dès la reprise de la seconde période des prolongations, Williams a parfaitement remis de la tête à Ferran, qui a devancé toute la défense argentine et battu Martínez : 0-1. L’attaquant du FC Barcelone a ensuite cru doubler la mise (0-2), mais l’arbitre assistant a signalé un hors-jeu très limite, et à juste titre.

Dans les ultimes minutes, l’Argentine a encore frôlé l’égalisation : Giuliano Simeone, en particulier, a eu l’occasion d’envoyer son pays aux tirs au but, mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a pas réussi à conclure dans la surface. L’Argentine échoue ainsi à conserver son titre mondial, tandis que l’Espagne savoure son premier sacre depuis 2010.