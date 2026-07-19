L'Argentine affronte l'Espagne ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2026, et elle peut s'appuyer sur une arme redoutable : sa faculté à marquer tard dans les matchs.

Selon le site de statistiques « Opta », l’Argentine a inscrit 8 buts entre la 76^e et la 90^e minute lors de cette édition, égalant ainsi le record détenu par l’Allemagne lors de la Coupe du monde 1954, en tant qu’équipe ayant marqué le plus de buts pendant cette période au cours d’une même édition du tournoi.

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L’Argentine a d’abord dominé sa poule, puis éliminé le Cap-Vert (3-2) au premier tour à élimination directe, l’Égypte (3-2) en huitièmes, la Suisse (3-1) en quarts et l’Angleterre (2-1) en demi-finale.

L’Espagne, de son côté, a terminé en tête de son groupe, puis a éliminé l’Autriche (3-0) au premier tour à élimination directe, le Portugal (1-0) en huitièmes, avant de dominer la Belgique (2-1) en quarts et la France (2-0) en demi-finale.

L’Argentine de Lionel Scaloni vise un quatrième sacre mondial après 1978, 1986 et 2022, tandis que l’Espagne espère un deuxième titre, huit ans après son unique victoire en 2010.



