L'Espagne en tête... et le Maroc 11e favori pour remporter la Coupe du monde

L'équipe d'Espagne arrive en tête du classement des équipes favorites pour remporter la Coupe du monde 2026, à moins de trois mois du coup d'envoi de la compétition.

C'est ce qui ressort d'un classement publié par le site « The Athletic », qui a passé en revue les chances des 48 équipes participant à la prochaine édition du tournoi.

L'Argentine arrive en deuxième position, suivie de la France en troisième position, puis du Brésil en quatrième, tandis que les Pays-Bas occupent la cinquième place, dans un classement marqué par une forte concurrence entre les grandes équipes du continent européen et sud-américain.

Du côté des équipes arabes et africaines, le Maroc s'est classé 11e, figurant parmi les principaux favoris pour une course au titre, devançant ainsi de grandes équipes, tandis que l'Égypte a terminé 15e, précédée par le Sénégal, et l'Algérie s'est classée 27e.

L'équipe d'Arabie saoudite s'est classée 32e, tandis que l'équipe de Tunisie occupait la 36e place, l'équipe du Qatar la 38e, celle de Jordanie la 41e et l'équipe d'Irak la 46e.

Ce classement reflète les premières estimations de la force des équipes avant le coup d'envoi du tournoi, dans l'attente des développements des prochains jours qui pourraient bien bouleverser la donne, notamment compte tenu du resserrement des écarts de niveau et des ambitions grandissantes de nombreuses équipes.