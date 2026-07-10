L'Espagne en demi-finale : un bilan impressionnant… et un complexe pour la France

L'équipe d'Espagne s'est qualifiée pour une demi-finale explosive contre la France lors de la Coupe du monde 2026, après avoir battu la Belgique 2-1 vendredi soir en quarts de finale.

Les statistiques historiques penchent en faveur de « La Roja » : l’Espagne n’a perdu que deux de ses douze demi-finales dans les compétitions officielles.

Ces deux revers remontent à la Coupe des Nations 2009 contre les États-Unis et à l’Euro 2020 (disputé en 2021) face à l’Italie.

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De son côté, l’équipe de France abordera la rencontre avec un sentiment mitigé, après deux éliminations consécutives en demi-finale d’un tournoi majeur.

Les Bleus se sont en effet inclinés 2-1 face à l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024, avant de céder à nouveau, 5-4, en demi-finale de la Ligue des nations 2025.

Selon le site français « stats foot », les Bleus avaient pourtant enchaîné neuf victoires consécutives à ce stade des compétitions officielles avant ces deux revers face à la Roja.



