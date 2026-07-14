L'Espagne égale la série historique de l'Italie… Va-t-elle devenir seule détentrice de ce record en finale de la Coupe du monde ?

La sélection espagnole a poursuivi sa belle série lors de la Coupe du monde 2026 en se qualifiant pour la finale, ce mardi soir, après avoir battu la France 2-0 en demi-finale. Elle affrontera le vainqueur du match Angleterre-Argentine.

La sélection ibérique se trouve ainsi à une marche d'un deuxième sacre mondial, huit ans après son premier titre en 2010.

L’exploit de « La Roja » ne s’est pas limité à l’accès à la finale : la rencontre a également été marquée par plusieurs records historiques qui confirment la domination continue de l’équipe d’Espagne sur la scène internationale ces dernières années.

Selon les données de « Squawka », la sélection ibérique a égalé le record de l’Italie de la plus longue série d’invincibilité de l’histoire des équipes nationales, toutes compétitions confondues, portant son total à 37 matchs sans défaite.

Les Ibériques comptent désormais 28 succès et 9 nuls, égalant la série des Azzurri établie entre octobre 2018 et septembre 2021.

Pour s’approprier définitivement ce record, la Roja devra donc rester invaincue en finale.

L’Argentine, elle, pourrait égaler ce record en cas de non-défaite mercredi prochain contre l’Angleterre, alignant alors 37 matchs sans revers.

Selon Stats Foot, la Roja atteint sa deuxième finale de Coupe du monde après 2010 et devient la première nation championne d’Europe à se hisser en finale du Mondial depuis… elle-même en 2010.

« Stats Foot » précise également que l’Espagne a signé sa première victoire par au moins deux buts d’écart en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis son succès 3-0 contre la Suisse en huitièmes de finale du Mondial 1994.

Stats Foot rappelle par ailleurs que la Roja s’est qualifiée à 7 reprises lors de ses 8 dernières demi-finales dans les compétitions majeures, sa seule échec à ce stade remontant à l’Euro 2020, battue aux tirs au but par l’Italie.

Enfin, selon Opta, la Roja affiche le meilleur taux de réussite des sélections européennes en demi-finale des grands tournois (88 %, 7/8), toutes compétitions confondues.