La course à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 est entrée dans une nouvelle phase de tension, après que Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football, a réaffirmé son attachement à voir la finale se disputer en Espagne, assurant que son pays dispose des arguments les plus solides pour accueillir la rencontre la plus importante du tournoi, dans un contexte de concurrence marocaine pour son organisation.

Vendredi, alors qu'il se trouvait à Ceuta, Louzán a déclaré que l'Espagne était « le meilleur pays de football aujourd'hui », s'appuyant sur le palmarès de ses sélections et de ses clubs, tout en soulignant que la décision finale concernant le stade du match relevait de la compétence de la Fédération internationale de football, la FIFA.

Le président de la Fédération espagnole a ajouté que son pays méritait d'accueillir la finale au regard de son histoire footballistique et de ses capacités organisationnelles, avant d'adresser un message clair au sujet de la concurrence marocaine, en s'interrogeant : « Où se disputerait-elle si ce n'est en Espagne ? »

La position de Louzán intervient alors que persiste l'incertitude quant au stade qui accueillera la finale du Mondial 2030, la FIFA n'ayant à ce jour émis aucune décision officielle, tandis que l'Espagne et le Maroc se disputent l'honneur d'organiser le match de clôture.

L'Espagne mise sur les stades Santiago-Bernabéu et Spotify Camp Nou comme deux options pour accueillir la finale, alors que le stade Hassan II de Casablanca s'impose comme le principal candidat marocain pour la rencontre.

Le Bernabéu a fait l'objet d'importants travaux de rénovation qui ont renforcé ses capacités organisationnelles et commerciales, tandis que le Camp Nou est devenu apte à accueillir des matchs du tournoi après l'achèvement de ses travaux de rénovation.

La partie espagnole appuie sa candidature sur le fait d'accueillir le plus grand nombre de matchs du tournoi, ainsi que sur sa longue expérience dans l'organisation de grands événements sportifs, tandis que le Maroc compte sur son projet sportif et sur les infrastructures modernes qu'il développe en vue du Mondial.

La Coupe du monde 2030 sera organisée conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, mais la course à la finale s'est transformée en un affrontement distinct entre l'Espagne et le Maroc, dans l'attente du dernier mot de la FIFA concernant le stade qui verra le sacre du champion de l'édition du centenaire du Mondial.