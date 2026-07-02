L'Espagne bat l'Autriche et se prépare peut-être à un choc décisif contre le Portugal

L'Espagne est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. À Inglewood, près de Los Angeles, elle s'est facilement imposée 3-0 face à l'Autriche en seizièmes de finale. Au tour suivant, elle affrontera le vainqueur du match de vendredi matin entre le Portugal et la Croatie.

Le champion d’Europe 2024 a immédiatement imposé son rythme, avec un trio Lamine Yamal, Dani Olmo et Aymeric Laporte particulièrement menaçant. Comme prévu, les Autrichiens ont opté pour un dispositif très défensif, alignant six milieux de terrain afin de contenir le jeu espagnol.

Malgré cette organisation, l’Espagne a ouvert le score (1-0) par Marc Cucurella, auteur d’une montée sur corner. Mais la réalisation a été annulée, le gardien Alexander Schlager ayant été gêné par plusieurs joueurs ibériques. La Roja a finalement pris l’avantage lorsque Mikel Oyarzabal a conclu une action collective bien menée.

Après la pause, la Roja a maintenu son emprise sur le ballon sans toutefois doubler la mise. Chez les Autrichiens, l’entrée des deux géants Sasa Kalajdzic et Marko Arnautovic a apporté un nouveau souffle : le premier a immédiatement placé une tête au-dessus de la transversale.

La tâche autrichienne s’est alors compliquée : bien placé, Pedro Porro a coupé au premier poteau et expédié une tête puissante à la 65^e minute. Les huitièmes de finale se dessinaient pour le favori du Mondial.

Les coéquipiers de Gavi ont ensuite géré leur avantage, se créant encore quelques opportunités. Le break est finalement intervenu en fin de match : Oyarzabal a poussé au fond un centre millimétré de Cucurella depuis la gauche pour le 3-0.

Complètement abattue, l’Autriche quitte prématurément la Coupe du monde. Prochaine étape pour les hommes de Luis de la Fuente : éliminer le Portugal ou la Croatie le 6 juillet à Dallas.