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Fans of Argentina Gather New York Ahead of FIFA World Cup FinalGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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L’Espagne a de quoi trembler : l’Argentine est, dans l’histoire de la Coupe du monde, le plus redoutable « tueur en série »

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
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Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Espagne
Argentine
É.-U.
Allemagne
Paraguay

Les danseurs de tango ont remporté plusieurs matchs in extremis.

L'équipe d'Argentine aborde la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne, ce dimanche soir, avec un atout majeur : sa capacité à marquer tard dans les matchs.

Selon le site de statistiques « Opta », l’Argentine a inscrit 8 buts entre la 76^e et la 90^e minute lors de cette édition, égalant ainsi le record détenu par l’Allemagne lors de la Coupe du monde 1954, en tant qu’équipe ayant marqué le plus de buts pendant cette période au cours d’une même édition du tournoi.

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L’Argentine a d’abord dominé sa poule, puis éliminé le Cap-Vert (3-2) au premier tour à élimination directe, l’Égypte (3-2) en huitièmes, la Suisse (3-1) en quarts et l’Angleterre (2-1) en demi-finale.

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L’Espagne a suivi un parcours similaire : première de son groupe, elle a battu l’Autriche (3-0) au premier tour à élimination directe, le Portugal (1-0) en huitièmes, la Belgique (2-1) en quarts puis la France (2-0) en demi-finales.

L’Argentine de Lionel Scaloni vise un quatrième sacre mondial après 1978, 1986 et 2022, tandis que l’Espagne cherche à conquérir son deuxième titre, huit ans après son unique victoire en 2010.


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