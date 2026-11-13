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La sélection italienne a adressé un message fort à ses détracteurs, après avoir signé une victoire spectaculaire face à la France sur le score de 3-1, lors d'une rencontre lourde de signification sportive et morale, qui a ravivé les souvenirs des heures de gloire de la Squadra Azzurra face aux Bleus sur le sol italien. Entre la joie de la victoire, la colère provoquée par un penalty manqué et une erreur précoce qui a failli faire basculer la rencontre, le sélectionneur Roberto Mancini a tenu des déclarations reflétant sa satisfaction devant la prestation de ses joueurs, sans pour autant cacher son mécontentement à l'égard de certains détails observés durant le match.

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Roberto Mancini, le sélectionneur de l'équipe d'Italie, s'est montré très satisfait de la victoire face à la France, assurant que ses joueurs ont livré un match remarquable et affiché une volonté manifeste de s'imposer et de réparer les échecs passés.

Mancini a déclaré, dans des propos tenus après la rencontre : « Ce fut une performance magnifique. Les joueurs ont livré un match remarquable, et je suis très heureux pour eux. Cette victoire était extrêmement importante pour les supporters qui étaient présents au stade. »

Le technicien italien a ajouté que son équipe avait encore beaucoup de travail à accomplir, malgré l'importance de la victoire, soulignant que les joueurs possèdent une forte envie de restaurer le statut de la sélection et de revenir dans la course aux titres, après l'échec de qualification à la Coupe du monde à trois reprises consécutives.

Il a précisé : « Il nous reste encore beaucoup de travail, le chemin est long, mais les joueurs sont déterminés à revenir en force. Petit à petit, nous atteindrons un bel objectif. Tout m'a plu aujourd'hui, même si nous avons encaissé un but précoce, et le match aurait pu se terminer par une défaite écrasante. »

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L'erreur de Donnarumma n'a pas déséquilibré la Squadra Azzurra

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Mancini s'est arrêté sur l'erreur précoce commise par le gardien Gianluigi Donnarumma, après qu'il a provoqué l'encaissement du but d'Olympe Oulys, ce qui a offert à l'équipe de France un avantage précoce et a failli placer les hôtes sous une forte pression dès les premières minutes.

Mais le sélectionneur de la Squadra Azzurra a insisté sur le fait que la réaction de ses joueurs avait été positive, après qu'ils ont réussi à surmonter le choc et à reprendre le contrôle du déroulement de la rencontre, au lieu de céder à la confusion.

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Il a déclaré : « Ce fut une erreur, et malheureusement ce genre de choses arrive dans le football, mais nous avons gardé notre calme et sommes revenus à notre jeu habituel, et c'est le plus important. »

Avant la rencontre attendue face à la Belgique à Bruxelles, dans le cadre de la dernière journée des matchs du groupe, Mancini a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail et de ne pas exagérer les célébrations, en disant : « Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Cette victoire ne signifie pas grand-chose à elle seule, et maintenant nous devons aller en Belgique et décrocher la victoire. »

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Un penalty attise la colère de Mancini

La joie de la victoire n'a pas été exempte de tension, après que le match a connu un épisode controversé lié au premier penalty obtenu par l'équipe d'Italie, et manqué par Sebastiano Esposito, dans une séquence qui a provoqué la colère du staff technique et relancé le débat sur l'identité du joueur chargé de tirer les penalties.

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En effet, à la 60e minute, alors que le score affichait un match nul 1-1, la Squadra Azzurra a obtenu un penalty après que Cambiaghi a été victime d'un croche-pied de Malo Gusto, offrant ainsi aux hôtes une occasion en or de prendre l'avantage au score.

C'est Pio Esposito qui devait tirer le penalty, mais la surprise est venue de son frère Sebastiano, qui s'est avancé pour le frapper avant d'envoyer le ballon loin du but, menaçant de gâcher une occasion précieuse à un moment sensible du match.

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Mancini n'a pas pu cacher son agacement, affichant une réaction de colère dès le penalty manqué, tandis que Gabriele Oriali et Leonardo Bonucci sont intervenus pour expliquer que Sebastiano n'était pas le joueur désigné pour le tir. Quelques minutes plus tard, le joueur a quitté le terrain, au milieu des tentatives d'expliquer ce qui s'était passé au sélectionneur.

Mancini tranche le débat : Pio est le responsable !

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De son côté, Pio Esposito a tenté de clarifier la réalité de ce qui s'était passé, assurant que son frère possède un meilleur bilan que lui dans l'exécution des penalties, mais qu'il n'était pas le joueur désigné pour frapper la tentative face à la France.

Pio a déclaré, dans des propos tenus après la rencontre : « Mon frère a marqué plus de penalties que moi, mais il n'aurait pas dû le tirer. Nous étions tous les deux inscrits sur la liste des tireurs. Seba est le joueur qui a marqué le plus de penalties de toute l'équipe, et n'importe quel joueur est susceptible d'en manquer un. »

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Mais Mancini a été plus tranchant lors de la conférence de presse, et n'a pas tenté de cacher son mécontentement face au comportement de ses joueurs, affirmant que Pio était le responsable désigné pour tirer le penalty, et que ce qui s'était passé ne se reproduirait pas à l'avenir.

Le technicien italien a déclaré : « C'est Pio Esposito qui aurait dû tirer le penalty, et la prochaine fois les frères Esposito ne se tromperont plus. »

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L'importance de la victoire ne se limitait pas au résultat ou à ses répercussions sur le classement du groupe, elle revêtait aussi une valeur historique pour l'équipe d'Italie, qui a enfin réussi à briser un complexe qui la poursuivait face à la France sur son sol depuis plus de six décennies.

En effet, la dernière victoire de la Squadra Azzurra contre les Bleus sur le territoire italien remonte au 5 mai 1962, lorsque l'équipe d'Italie s'était imposée sur le score de 2-1 dans la ville de Florence.