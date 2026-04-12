L'ère Renard est terminée : le Mondial fait désormais appel au duo « Roshen » pour conduire l'Arabie saoudite

Selon les informations les plus récentes, le sélectionneur français Hervé Renard devrait quitter ses fonctions à la tête de l’équipe nationale d’Arabie saoudite dans les prochains jours.

Parallèlement, plusieurs noms circulent déjà pour lui succéder, alimentant les spéculations sur l’identité du prochain technicien qui prendra les rênes des « Verts ». Les supporters, impatients, guettent désormais les décisions des prochains jours.

Selon des sources de l’émission saoudienne « Dorina Ghir », la Fédération saoudienne de football s’apprêterait à mettre fin au contrat du technicien français dans les prochains jours.

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Selon elle, un large consensus se dégage autour de deux profils : le Brésilien Briklis Chamosca, actuel coach de Taawoun, et le Grec Georgios Donis, à la tête d’Al-Khaleej.

Le Portugais Pedro Emanuel, actuellement à Al-Fayha, est aussi cité, mais la balance penche davantage en faveur de Donis ou de Chamusca.

Ces derniers jours, Donis a multiplié des démarches inhabituelles, se renseignant sur certains joueurs du championnat Roshen, leur temps de jeu et d’autres détails, ce qui laisse penser qu’il pourrait bientôt prendre les rênes.

Chamusca, déjà en contact avec les responsables de la Fédération saoudienne de football, a manifesté son intérêt pour mener les « Verts » à la Coupe du monde 2026.



