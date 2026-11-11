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Il semble que Manchester United s'apprête à écrire un tout nouveau chapitre de son histoire, un chapitre qui débute par le départ de Michael Carrick, passe par le retour de Mauricio Pochettino en Premier League, et pourrait s'achever par le retour du buteur historique Harry Kane en Angleterre, pour battre le record d'Alan Shearer à Old Trafford.

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Dans un contexte de développements précipités qui ont secoué le football anglais, des rapports de presse fiables ont révélé que Manchester United était parvenu à un « accord complet » avec l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, afin qu'il remplace Michael Carrick au poste de directeur technique, dans une démarche qui pourrait redessiner la carte du sommet de la Premier League.

La réunion décisive de Monaco

Des responsables de haut niveau de United ont tenu une réunion décisive à Monaco ce mercredi, pour discuter de l'avenir de l'équipe, et toutes les sources du site britannique « teamtalk » indiquent que le résultat attendu est le limogeage de Carrick de son poste lors d'une réunion directe demain jeudi.

James Ducker, le célèbre journaliste du « Telegraph », a écrit les dernières informations concernant la situation, déclarant : « Michael Carrick devrait être informé demain jeudi de son limogeage de son poste de directeur technique de Manchester United ».

Il a ajouté : « Rien n'est confirmé ni définitif pour l'instant, mais c'est ce qui est attendu à l'heure actuelle. Jason Wilcox, le directeur sportif de Manchester United, et le directeur général Omar Berrada doivent rentrer de Monaco ce soir, et il semble probable qu'ils rencontrent Carrick en face à face à un moment de la journée de jeudi ».

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Pochettino, nouvel entraîneur

De plus, le journaliste fiable Matteo Moretto a déclaré que Manchester United et Pochettino étaient parvenus à un accord définitif.

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Moretto, qui travaille en étroite collaboration avec Fabrizio Romano, a annoncé que « Mauricio Pochettino sera le nouveau directeur technique de Manchester United : les deux parties sont parvenues à un accord définitif en attendant le limogeage de Michael Carrick ».

Manchester United doit désormais notifier au club actuel de Pochettino, la sélection des États-Unis d'Amérique, son intention d'activer la clause de résiliation de son contrat, d'un montant de 10 millions de dollars.

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United ne s'oppose pas à verser cette somme, et il est toujours attendu que Pochettino dirige la sélection des États-Unis lors de ses deux matches face à Haïti, avant d'entamer sa nouvelle mission à Old Trafford.

Kane va-t-il suivre son mentor ?

Alors que Pochettino se rapproche d'Old Trafford, les spéculations ont commencé autour d'un possible retour de Harry Kane auprès de son ancien entraîneur, lui dont l'étoile avait brillé sous sa direction à Tottenham.

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Kane, lauréat du Ballon d'or, avait quitté la Premier League comme deuxième meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 213 buts, derrière Alan Shearer et ses 260 buts.

Le buteur historique de la sélection anglaise a récemment prolongé son contrat avec le Bayern Munich, mais il y a toujours eu le sentiment qu'il reviendrait en Angleterre pour battre un jour le record de Shearer.

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Selon Tim Sherwood, ancien entraîneur de Tottenham, il ne serait absolument pas surpris de voir Pochettino et Kane se retrouver à Old Trafford dans les années à venir.

S'exprimant auprès de Jamie Redknapp dans l'émission « Overlap Daily », Sherwood a déclaré : « Je vais te dire qui l'on pourrait voir revenir en Premier League, Harry Kane, et je vais te dire où on pourrait le voir, sous le maillot de Manchester United. Si Pochettino rejoint Manchester United, il y aura de plus grandes chances que Harry Kane les rejoigne dans deux ans ».

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Redknapp a répondu en plaisantant : « Oh, et il battra le record de buts de Shearer en Premier League. Alan, ton ami Alan Shearer ne sera pas content ».

Sherwood a ajouté : « Quand Kane a signé son nouveau contrat il y a quelques jours, cela a dû être l'un des plus beaux jours de la vie d'Alan Shearer. Je lui ai immédiatement envoyé un message en lui disant : mon ami, Shearer est content de ça, et il m'a répondu : il reste encore du temps, il reste encore du temps pour le retour de Kane ».

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Pochettino sera-t-il donc la clé qui ramènera Kane en Angleterre ? Les jours à venir apporteront la réponse, mais ce qui est certain, c'est que Manchester United s'apprête à vivre une grande révolution, qui pourrait commencer par un entraîneur et se terminer par un buteur historique.