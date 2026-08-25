L'Association des footballeurs professionnels d'Angleterre a officiellement dévoilé l'équipe type de la saison de Premier League, lors d'une cérémonie organisée mardi soir sur la scène de l'Opera House de Manchester.

Cette équipe type a été marquée par la domination quasi totale des deux cadors de tête, Arsenal et Manchester City, la liste ne comptant que deux joueurs seulement en dehors de ces deux équipes.

Arsenal, champion d'Angleterre, s'est taillé la part du lion dans le vote des joueurs avec 5 éléments de son onze de départ. Le gardien espagnol David Raya a décroché sa place dans l'équipe type après avoir remporté le trophée du « Gant d'or » à la suite de ses 19 clean sheets.

Devant Raya figurent trois éléments de la ligne défensive à quatre qui a conduit Arsenal au titre : Jurriën Timber a rejoint le duo de défenseurs infranchissables Gabriel Magalhães et William Saliba.

En revanche, la ligne défensive s'est complétée avec Nico O'Reilly au poste d'arrière gauche, le premier des quatre joueurs représentant Manchester City dans cette équipe.

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Au milieu de terrain, les joueurs ont préféré choisir une star de chacune des deux équipes classées première et deuxième, avec la présence de Declan Rice d'Arsenal et de Rayan Cherki de Manchester City.

Le capitaine de Manchester United Bruno Fernandes a rejoint ce duo, après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a battu le record du joueur ayant délivré le plus de passes décisives de l'histoire de la Premier League, avec 21 passes. La star portugaise a couronné ses efforts cette saison en réalisant un triplé individuel historique : le trophée de joueur de l'année de la Premier League, le trophée de l'Association des critiques sportifs, avant de parachever ces distinctions en remportant le trophée du joueur de l'année préféré de l'Association des professionnels.

Sur le plan offensif, les noms des attaquants d'Arsenal ont été absents du trio offensif, les voix s'étant portées sur les buteurs de la compétition.

Le trio offensif est mené par le Norvégien Erling Haaland, meilleur buteur du championnat avec 27 buts, aux côtés d'Igor Thiago, l'attaquant de Brentford qui a inscrit 22 buts, et du Ghanéen Antoine Semenyo, auteur de 17 buts, qui a rejoint Manchester City en provenance de Bournemouth en milieu de saison.