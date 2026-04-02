L'équipe technique de l'équipe nationale néerlandaise s'inquiète du projet de Donald Trump pendant la Coupe du monde

Il règne un certain mécontentement à Zeist parmi le staff de l'équipe nationale néerlandaise, comme le rapporte le journaliste Edwin Schoon sur NPO Radio 1. Le staff des Oranje n'est absolument pas satisfait du programme proposé par la FIFA pour les jours de repos pendant la Coupe du monde.

« Il y a du mécontentement au sein du staff de l'équipe nationale néerlandaise, d'après ce que j'ai compris de sources fiables », commence le journaliste de la NPO à la radio. « Ce ne sont pas seulement les joueurs qui se rendront bientôt aux États-Unis, mais aussi les cuisiniers, les kinésithérapeutes, etc. »

« La FIFA a maintenant transmis les programmes indiquant ce qu’il faut faire pendant les jours de repos », poursuit l’auteur du livre Basta, la biographie de Marco van Basten.

« Il y a quelques séances photo prévues avec Donald Trump (président des États-Unis, ndlr). Ce sont des gens qui lisent le journal chez eux et se forgent une opinion sur ce qui se passe dans le monde. Ils ne s’exprimeront pas, mais s’ils ne veulent pas être pris en photo avec Trump, ils ne feront pas partie de cette machine de propagande, et c’est ce qu’ils veulent éviter. »

Les Pays-Bas affronteront le Japon le 14 juin, puis disputeront leurs matchs de groupe contre la Suède et la Tunisie, respectivement les 20 et 26 juin.